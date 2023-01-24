Keçiboynuzunu böyle tüketin inanılmaz faydaları ortaya çıksın

İnsanları doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanlar bu besinlere sağlıklarını korumak veya hasta olduklarına dertlerine şifa olmak için tükettikleri biliniyor.

Bunlardan birisi olan keçiboynuzu pekmezini tüketmek isteyen kişiler için 1-2 yemek kaşığı kadar tüketilmesi önerildi.

Keçiboynuzuyla ilgili detaylar…

KEÇİBOYNUZU NEDİR?

Keçiboynuzu her yaştan insanın çok keyifle tükettiği bir meyvedir. Özellikle son zamanlarda keçiboynuzu pekmezi, unu, suyu gibi pek çok farklı formlarda tüketilmektedir. Keçiboynuzunun tatlı bir tadı vardır. Genellikle keçiboynuzu unu ve suyu da çeşitli kullanım alanlarında verdiği tatlı tadın doğal kaynağı olarak kullanılır. Yapılan çalışmalar keçiboynuzunun şeker içeriğinin şeker kamışından bile daha fazla olduğunu gösterir. Özellikle son zamanlarda keçiboynuzu meyvesi ve ürünleri pek çok yeni üründe, tariflerde kullanılır.

KEÇİBOYNUZUNUN FAYDALARI

Keçiboynuzu meyvesinin severek tüketilmesinin yanında kalp damar sağlığı, kemik gelişimi, kolon sağlığı, vitamin ve mineral desteği, antioksidan içeriği gibi farklı pek çok faydaları vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Kan kolesterollerinden birisi olan ve halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen LDL değeri yüksek olan kişiler keçiboynuzu meyvesi yediğinde LDL kolesterol seviyesinin düştüğüne dair çalışmalar vardır. İçerisindeki polifenoller sayesinde total kolesterolü yüksek kişilerin keçiboynuzu tükettiğinde değerlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca liften zengin içeriği sayesinde özellikle damar sertliğini düşürücü etkileri olduğu bilinir. Bu sayede kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu olmakla beraber kalp damar hastalığı durumunda iyileştirici etkileri vardır.

Keçiboynuzu faydaları içerisinde sayılabilecek bir diğer etkisi ise sindirim sistemi sağlığının desteklenmesidir. Antioksidan özelliği mide mukozasının tamirini desteklediğine dair çalışmalar vardır. Bu sayede özellikle midede ülser gibi hastalıklarda kullanımı önerilebilir. Diğer yandan keçiboynuzu meyvesinin özellikle kolon sağlığı üzerinde koruyucu etkisi vardır. Bağırsak hareketlerini destekleyici özelliği ve yüksek oranda lif içeriği sayesinde kabızlık yaşayan kişilerce tüketilmesi önerilebilir.

Keçiboynuzu Potasyum, kalsiyum, fosfor, sodyum, selenyum, bakır gibi mineral içeriği çok zengin bir meyvedir. Özellikle potasyum ve kalsiyum içeriğinin yüksek olması birçok faydayı da beraberinde getirir. Örneğin kemiklerin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Diğer yandan kalsiyum içeriği sayesinde dişleri destekleyerek diş sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

Diğer yandan içerisindeki şeker oranından dolayı kan şekerini yükselteceği düşünülse de lif içeriği sayesinde glisemik indeksi düşüktür. Aynı zamanda içerisindeki bir madde insülin hormonunu destekleyici özelliği sayesinde kan şekerinin düşürülmesinde etkilidir. Bu sayede Tip 2 diyabette keçiboynuzu meyvesi tüketimi önerilebilir.

Faydaları saymakla bitmeyen keçiboynuzunun akciğer sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olduğuna dair birtakım çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle solunum yollarında etkili olan keçiboynuzu meyvesi halk arasında genellikle balgam söktürücü ve öksürük giderici olarak yaygın kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kullanımı destekler ölçüde alanında uzmanlar tarafından da bu hastalıklara karşı doğal besin takviyesi olarak önerilmektedir. Öte yandan astım ve bronşit gibi akciğer hastalıklarına karşı da kullanılabileceğine dair çalışmalar vardır.

Keçiboynuzu meyvesi yüksek enerji oranı sebebiyle halk arasında cinsel sağlığı destekleyici bir ürün olarak bilinmektedir. Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda keçiboynuzu tüketen erkeklerin sperm kalitesinin yükseldiğini göstermiştir. Bu özelliği sayesinde sıklıkla tercih edilen doğal bir destekleyicidir.

Keçiboynuzu yüksek antioksidan özelliğe sahiptir. Vücudun bazı sebeplerle oluşturduğu oksidatif stresin artmasıyla kronik hastalıklar, artrit, yaşlılık, kanser gibi istenmeyen sonuçlar olabilir. Keçiboynuzu antioksidan içeriği sayesinde bu oksidatif stresi azaltır ve bahsedilen tüm bu hastalıklara karşı koruyucu özellik gösterir.

Ayrıca yapılan bazı çalışmalar keçiboynuzu unu yüksek antioksidan oranı sayesinde kanser hücrelerinin canlılığının düştüğünü göstermektedir. Antioksidatif etkinin böbrek hücrelerini olumlu etkileyen özelliği olduğuna dair çalışmalar vardır. Bu sayede keçiboynuzu böbrek sağlığına da faydalıdır denilebilir.

Keçiboynuzunun antimikrobiyal özelliğe sahip olduğu da yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu sayede özellikle mikrobiyal kaynaklı ishal durumunda keçiboynuzu tüketilmesi ishal belirtilerini azaltabilir.

GÜNLÜK KEÇİBOYNUZU TÜKETİM MİKTARI NE KADAR OLMALIDIR?

1 adet çiğ keçiboynuzunun kalorisi ortalama 15 kaloridir. Çiğ olarak tüketim miktarı günlük 2-3 adet olarak önerilebilir. Keçiboynuzu pekmezi tüketmek isteyen kişilerce 1-2 yemek kaşığı kadar tüketilmesi önerilebilir. Demir eksikliği durumunda demirin emilim oranını artırmak için keçiboynuzu pekmezi tüketilirken yanında C vitamini kaynaklarından olan doğal besin maddeleri ile de desteklenebilir. Ancak özellikle öksürük ve balgam ya da akciğer hastalıkları durumunda keçiboynuzu pekmezi ile tedavi desteklenmek isteniyorsa tüketilmesi gereken miktar değişebilir. Tüketilecek keçiboynuzu pekmezi miktarı alanında uzman bir doktora danışılmalı ve önerilen miktarlarda tüketilmelidir.

Özetle keçiboynuzu hem faydaları hem de çeşitleri ile pek çok kullanım alanı olan ve her geçen gün doğal içeriği sebebiyle daha fazla tercih edilmektedir.

Faydalarını görebilmek için tüketim miktarlarına dikkat edilmelidir. Her ne kadar bir sürü faydası olsa da her yiyecek gibi kontrollü ve ölçülü tüketim bu faydalardan en yüksek verim almayı sağlar.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİNİN FAYDALARI

Keçiboynuzu pekmezi, keçiboynuzu meyvesinden elde edilen en yaygın çeşitlerinden birisidir. Keçiboynuzu meyvesi sert olduğundan su ile bekletilerek yumuşaması sağlanır. Çekirdeği çıkarılmış yumuşayan meyvenin özü çıkarılır ve pişirilerek pekmez elde edilir. Elde edilen pekmezdeki tatlı tadı keçiboynuzunun doğal tadından gelir ekstra şeker ilavesi genellikle yapılmaz. Keçiboynuzu pekmezi, keçiboynuzu ürünlerinin arasında en çok tercih edilen ürünlerden birisidir. Özellikle pekmez elde edilmesiyle içerisindeki kalsiyum ve demir bakımından zengin olması kas ve kemik sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu bağlamda keçiboynuzu pekmezi tüketen kişilerde osteoporoz görülme olasılığı tüketmeyenlere göre düşüktür. Aynı zamanda demir içeriğinin yüksek olması sebebiyle demir eksikliği ve kan düşüklüğü yaşayan kişiler için uzmanlar tarafından önerilebilir. Keçiboynuzu pekmezi, meyvesi gibi akciğer hastalıkları yaşayan kişiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Genellikle öksürük durumunda veya balgam söktürücü olarak halk arasında keçiboynuzu pekmezi sıklıkla tüketilen ürünlerdendir. Öte yandan keçiboynuzu pekmezi yüksek enerji kaynağı sebebiyle enerji ihtiyacı olan kişilerce tercih edilebilir.

Keçiboynuzu pekmezi de sıklıkla tüketilen ürünler arasındadır. Ancak fayda sağlamak için tüketilen porsiyon miktarlarına dikkat edilmelidir. Her kişiye özel porsiyon miktarı için alanında uzman bir kişiye danışılarak tüketilmesi en sağlıklı sonuçların alınması konusunda önemli bir adımdır.

KEÇİBOYNUZU SUYUNUN FAYDALARI

Keçiboynuzu suyu, keçiboynuzu meyvelerinin ayrılarak yıkanması sonrasında parçalanarak bu meyvelerin üzerine temiz bir su ilave edilir. Rengi koyulaşana kadar kaynatılır ve sonrasında meyveleri süzülür. Elde edilen keçiboynuzu suyu tatlı tada sahip olup pek çok alanda özellikle tatlı tadı vermek amacıyla kullanılmaktadır. Keçiboynuzu meyvesi; pekmezi, unu, suyu gibi birkaç çeşitte tüketilebilir. Pekmezi genellikle pekmez olarak tüketilir. Keçiboynuzu unu ise özellikle çölyak hastaları tarafından glutensiz bir enerji kaynağı olarak tercih edilen ürünler arasındadır. Aynı zamanda doğal şeker içeriği ve insülin hormonunu destekleyici özelliği sayesinde sağlıklı kilo vermek isteyen kişilerce çeşitli ürün ve yiyecekler içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer yandan keçiboynuzu suyu ise genellikle aromalandırılacak ürünler içerisinde tercih edilmektedir.

Keçiboynuzu suyunun faydaları, keçiboynuzu meyvesi gibi özellikle kan şekerini dengeleyici, kolesterol seviyesini düşürücü özelliği ile benzerlik göstermektedir. Aynı zamanda antioksidan özelliği de keçiboynuzu suyunda korunur.