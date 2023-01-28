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Sarılacak kimsem yok diye üzülmeyin. Kendine sarılmanın şaşırtan faydaları ortaya çıktı

Kendine sarılmanın şaşırtan faydaları ortaya çıktı. Kendine sarılmanın endişe ve korku duygularını azaltırken, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 12:09
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Kendine sarılmanın şaşırtan faydaları

Sarılacak kimsem yok diye üzülmeyin. Kendine sarılmanın şaşırtan faydaları ortaya çıktı
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İnsanların sarılacak birisinin bulamaması üzüntü kaynağı olduğu biliniyor. Uzmanlar ise insanların üzülmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Uzmanlar bunun nedenini de kendine sarılmanın şaşırtan faydalarını açıklayarak belirtti.

Kendine sarılmanın faydaları saymakla bitmiyor.

Mutluluk hormonu ve sağlık için sarılma eylemini gerçekleştirmenin öneminin oldukça büyük olduğu ifade edildi.

İŞTE KENDİNE SARILMANIN FAYDALARI…

-Ağrıyı hafifletmeye yardımcı oluyor

-Endişe ve korku duygularını da azaltıyor

-Mutluluk hormonlarınızdaki artışa destek oluyor.

-Kendine sarılmak kulağa garip gelse de öz şefkat ve ağrıyı hafiflettiği yapılan araştırmalarla kanıtlandığı bildirildi.

-Fiziksel temastan yoksun olmak kötü etki bırakıyor. Bu yüzden kendine sarılan insan bu kötü etkiyi atlatıyor.

-Yalnız yaşayan ya da sevdikleri uzakta olan biriyseniz bu defa kendinize sarılarak bu eksikliği giderebileceğiniz vurgulandı.

DÜNYA SARILMA VEYA KUCAKLAŞMA GÜNÜ

Dünyada 21 Ocak günü Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak ise 21 Ocak 1986 tarihinde Michigan'da kutlandığı biliniyor.

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