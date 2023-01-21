Kripto paranın dev şirketi iflas etti

Akit'in haberine göre, kripto para ekosisteminin en saygın kredi şirketlerinden Genesis, resmen iflas başvurusunda bulundu. FTX borsasının çöküşünden sonra kendisini bir türlü toparlayamayan Genesis Kripto Para Kredi firmasının bankada sadece 150 milyon dolarının kaldığı öğrenildi

Güç durumdaki kripto kredi kuruluşu Genesis, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu; bu, FTX gibi büyük oyunculara yönelik dolandırıcılık suçlamaları ve fiyatların düşmesi nedeniyle kripto şirketleri arasında yaygın bir bozgunun ortasında alınacak en son firma.

FTX'in çöküşünün ardından Kasım ayında müşteri çekme işlemlerini donduran Genesis, "Genesis müşterileri için en uygun sonucu" elde etmenin en iyi yolu olduğunu söyleyerek Manhattan'daki federal mahkemede borç verme birimleri için Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu.

150 MİLYON DOLAR KALDI

İflas başvurusuna göre, Genesis'in borç verme birimi, 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında varlık ve yükümlülüklere sahip olduğunu ve 100.000'den fazla alacaklıya sahip olduğunu söyledi.

Firma, yeniden yapılanma sırasında faaliyetlerini desteklemek için elinde yaklaşık 150 milyon dolar nakit olduğunu söyledi. Bu alacaklılar arasında, 2014 yılında ikiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan ve müşterilerinin 900 milyon dolarlık parasını Genesis'e bağlayan kripto borsası Gemini de var.

Genesis, Gemini'nin perakende yatırımcılarının kripto varlıklarının başkalarına ödünç verilmesine izin verme karşılığında ödeme aldığı “Kazan” programının ana ortağıydı. Cameron Winklevoss, Gemini'ye müşterilerinin parasını geri almak için daha iyi bir yer sağlayacağını söyledi.

Cameron Winklevoss, Genesis'in iflas başvurusunu memnuniyetle karşıladı. Twitter'da yaptığı bir gönderide, "Earn kullanıcıları ve iflas mahkemesinin yetki alanındaki diğer taraflar için kurtarmayı en üst düzeye çıkarmak için iflas mahkemesinde bize sunulan her aracı kullanacağız" diye yazdı.

"SUÇLANDI"

Hem Genesis hem de Gemini, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından geçen hafta Kazan programı aracılığıyla yatırımcılara yasa dışı menkul kıymetler satmakla suçlandı.

Genesis ve ana şirketi Digital Currency Group, iflas başvurusunda bulunmadan önceki aylarda defterleri desteklemek ve müşterilere geri ödeme yapmak için dış yatırım aradıklarını söylemişti. Yeniden yapılanmasının bir parçası olarak Genesis, muhtemelen şirketi satmayı ve ayrıca ek yatırım aramaya devam edeceğini söyledi.

Bitcoin BTCUSD hisseleri, 0.06 yüzde 20.000 doların biraz üzerinde biraz değişti. Başka bir kripto iflasının duyurulmasının, 2023'te şimdiye kadar yüzde 25 artışla 1 numaralı kripto para birimi için son zamanlarda yaşanan bir toparlanmayı çözebileceğine dair bazı endişeler var . Bu, FTX'in geçen Kasım ayında patlamasından önce görülen seviyelerin üzerine çıkıyor.