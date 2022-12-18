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Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'in yaptığı çirkin hareket tepki çekti.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 21:50
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Çirkin harekete büyük tepki. Arjantinli kaleciden terbiyesizlik

Arjantinli kaleciden terbiyesizlik. Çirkin harekete büyük tepki
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Lionel Messi ve Di Maria'nın golleriyle Arjantin karşısında 2-0 yenik duruma düşen Fransa'da sahneye çıkan Kylian Mbappe, 80 ve 82. dakikada attığı 2 golle maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda Messi ile yeniden öne geçen Arjantin'e cevap, yeniden Mbappe ile geldi.

Penaltılara giden maçı Arjantin yendi ve Dünya şampiyonu oldu. Ödül töreninde Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in yaptığı hareket gündem oldu. Martinez'e sosyal medya ve Ekşi Sözlük'ten tepki geldi.


ALDIĞI ÖDÜLÜ BAKIN NE YAPTI
Emiliano Martinez, maç sonu Altın Eldiven ödülünü kazandı. Aldığı altın eldiven ödülüyle yaptığı çirkin hareket, tepki çekti.

Ekşi Sözlük'ten gelen bazı tepkiler;

 

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