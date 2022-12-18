Messi'nin kupayı kaldıracağını 7 yıl önce bildi. Arjantin-Fransa maçı sonrası ortaya çıkan paylaşım gündem oldu

Arjantin, 2022 FIFA Dünya Şampiyonası finalinde normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3'le sonuçlanan karşılaşmada Fransa'yı seri penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek, 36 yıl sonra kupada mutlu sona ulaştı.

Bu maç sonrası ortaya çıkan bir paylaşım gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, 7 sene önce yaptığı paylaşımla büyük bir kehanete imza attı.

7 SENE SONRA OLACAKLARI BİLDİ

José Miguel Polanco isimli Twitter kullanıcısının 20 Mart 2015 tarihinde yaptığı paylaşım ortalığı ayağa kaldırdı.

Polanco paylaşımında, "18 Aralık 2022. 34 yaşındaki Leo Messi, Dünya Kupası'nı kazanarak tüm zamanların en iyi oyuncusu olacak. 7 yıl sonra tekrar kontrol et." şeklinde paylaşımda bulundu ve bu kehaneti doğru çıktı.

İşte o paylaşım;