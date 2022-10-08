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Flaş... Flaş...Kırım'daki kritik köprüde patlama hakkında Ukrayna'dan açıklama: Bu daha başlangıç. Köprü Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlıyordu

Ukrayna ordusu bu sabah Rusya için stratejik olarak büyük önem taşıyan Kırım Köprüsü'nü vurdu. Kırım işgalinin sembolü olan ve Putin tarafından yaptırılan köprü, Rusya ile Kırım anakarasını birbirine bağlıyordu. Zelenski’nin danışmanı Mykhailo Podolyak, köprüdeki patlamayla ilgili “Kırım, köprü, başlangıç." dedi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 14:46
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Flaş... Flaş...Kırım'daki kritik köprüde patlama hakkında Ukrayna'dan açıklama: Bu daha başlangıç

Flaş... Flaş...Kırım'daki kritik köprüde patlama hakkında Ukrayna'dan açıklama: Bu daha başlangıç. Köprü Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlıyordu
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev daha önceden yaptığı bir açıklamada, "Böyle bir şey olması durumunda oradaki herkes için anında kıyamet günü gelecek, çok hızlı ve sert bir şekilde" demişti. 

İşgal altındaki Kırım yarımadası ile Rusya arasındaki bağlantıyı sağlayan Kerch Köprüsü’nde yerel saatle bu sabah meydana gelen patlama sonrasında köprünün yol bölümünde çökme, demiryolu bölümündeki bazı tren vagonlarında yangın meydana geldi.

Köprüdeki trafik askıya alınırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mykhailo Podolyak köprüdeki patlamayla ilgili “Kırım, köprü, başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya tarafından işgal edilen her şey kovulmalıdır” ifadelerini kullandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SSU) ise sosyal medya hesabından köprünün yıkılmış fotoğrafını paylaşarak “Şafak söküyor, Köprü güzelce yanıyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sarayı’nın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kerch Köprü patlamasıyla ilgili acil durum talimatı verdiği açıklandı. Açıklamada “Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'ndeki acil durumla ilgili olarak Başbakan Mihail Mişustin, Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin, Acil Durum (EMERCOM) Bakanı Alexander Kurenkov ve Ulaştırma Bakanlığı Vitaly Savelyev'in yanı sıra güvenlik güçleri başkanlarından bilgi aldı” denildi.

Putin’in Başbakan Mişuştin’e olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması için Krasnodar Bölgesi ve Kırım başkanlarını, Ulusal Muhafızlar, FSB ve İçişleri Bakanlığı yetkililerini de içeren hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği vurgulandı. Kremlin açıklamasında Ulaştırma Bakanı Savelyev ile EMERCOM Başkanı Kurenkov’un olay yerine gittiği belirtildi.


(Kaynak: DHA)

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Abbas
8.10.2022 14:53
Aferin size, siz enerjinizi bitirin ABD keyfini sürsün, ikinizi birden gütsün, bakın biz Suriye’ye girdik, bataklığa saplandık, aç kaldık, şimdi herkesten para dileniyoruz  
 
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