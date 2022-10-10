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Kiev’de art arda 3 büyük patlama. Rusya'dan intikam saldırısı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama meydana geldi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 09:04
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Ukrayna Kiev’de dumanlar yükseliyor. Art arda 3 büyük patlama. Rusya'dan intikam saldırısı

Kiev’de art arda 3 büyük patlama. Rusya'dan intikam saldırısı
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Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kırım Köprüsü'nün Ukrayna'nın bombalı saldırısıyla zarar görmesinden sonra Kremlin'in Kiev'i ağır şekilde bombalayarak intikam alacağı öne sürülmüştü.

Dünya diken üzerinde beklerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı, "Kent merkezinde çok sayıda patlama oldu" dedi. Öte yandan vurulan bölgelerden birinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ofisi olduğu iddia ediliyor. 

3 PATLAMA BİRDEN OLDU

Rus lider Putin'in emriyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalar patladı. Şehirde 3 patlamanın yaşandığı ve binalardan dumanların yükseldiği öğrenildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Kent merkezinde çok sayıda patlama oldu" dedi. Öte yandan patlamaların ardından hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

KİEV AĞIR BOMBARDIMAN ALTINDA

Sosyal medyada yayılan bilgilere ve videolara göre Kiev ağır saldırı altında. Şehir merkezi füzelerle art arda bombalanıyor. 

 

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Zelenski'den patlamaların ardından açıklama yaptı. Zelenski, "Bizi yok etmeye ve dünya üzerinde silmeye çalışıyorlar. Patlamalarda ölü ve yaralılar var." dedi. 

 

KIRIM KÖPRÜSÜ VURULMUŞTU

Rusya için büyük stratejik öneme sahip olan Kırım Köprüsü, cumartesi günü Ukrayna ordusu tarafından bombalı saldırı ile büyük zarar gördü. Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Rusya'nın "Bu köprü yıkılırsa kıyamet olur" açıklaması akıllara geldi.

 

PUTİN İNTİKAM PLANI YAPTI

Bunun yanında ise Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan köprüde trafik durdu. Rus lider Putin de intikam planları yapmaya başladı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia), ülkedeki 11 havalimanındaki uçuş yasağının16 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Rusya'nın bu hamlesi Putin'in Ukrayna'ya yeni bir saldırı düzenleyeceği yorumlarını da beraberinde getirdi. İddialara göre Kremlin, Kırım Köprüsü saldırısına misilleme olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalayacaktı.

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Birisi
10.10.2022 09:30
İnşallah çok yakın gelecekte putin ve onun gibi diktatörler ve rusya gibi baskıcı ve kötü ülkeler yok olur gider!  
 
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