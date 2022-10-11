Ukrayna’ya peş peşe füze saldırıları. 16 bölgede sirenler susmuyor

Ukrayna basını, Jitomir bölgesine füze saldırıları olduğunu aktardı. Ülkenin başkenti Kiev bölgesinde de patlamalar duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin aktifleştirildiği belirtildi. Bölgede sabah saatlerinden bu yana siren seslerinin devamlı olarak çaldığı da aktarılıyor.

ZAPORİJYA VE ODESSA'DA PATLAMALAR DUYULDU

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Salı sabahı Ukrayna'nın Rovno ve Krivoy Rog şehirlerinin yanı sıra Kiev Bölgesi'nde de patlamalar duyuldu.

Salı günü erken saatlerde Zaporijya şehrinde, Odessa ve Vinnitsa bölgelerinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.

301 BÖLGEYE ELEKTRİK VERİLEMEDİ

Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi.

Bloomberg ise Ukrayna'nın en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Ferrexpo'nun elektrik kesintileri nedeniyle çalışmayı durdurduğunu bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün gerçekleşen füze saldırıları sabah saatlerinde başlamıştı. 16 bölgeye yapılan saldırılar sonucu 19 kişi hayatını kaybederken 105 kişi de yaralanmıştı.