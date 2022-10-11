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Ukrayna’ya peş peşe füze saldırıları. 16 bölgede sirenler susmuyor

Ukrayna’da Jitomir bölgesine füze saldırısı gerçekleşti. Bölgede siren seslerinin sürekli çaldığı ifade edilirken 301 bölgeye elektrik verilemediği aktarıldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:54
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Ukrayna’ya peş peşe füze saldırıları. 16 bölgede sirenler susmuyor

Ukrayna’ya peş peşe füze saldırıları. 16 bölgede sirenler susmuyor
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Ukrayna basını, Jitomir bölgesine füze saldırıları olduğunu aktardı. Ülkenin başkenti Kiev bölgesinde de patlamalar duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin aktifleştirildiği belirtildi. Bölgede sabah saatlerinden bu yana siren seslerinin devamlı olarak çaldığı da aktarılıyor.

ZAPORİJYA VE ODESSA'DA PATLAMALAR DUYULDU
Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Salı sabahı Ukrayna'nın Rovno ve Krivoy Rog şehirlerinin yanı sıra Kiev Bölgesi'nde de patlamalar duyuldu.

Salı günü erken saatlerde Zaporijya şehrinde, Odessa ve Vinnitsa bölgelerinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi.

301 BÖLGEYE ELEKTRİK VERİLEMEDİ
Açıklamada, saldırılar nedeniyle aralarında Kiev ve Lviv'e bağlı bölgelerin de bulunduğu 301 yerleşim birimine elektrik verilemediği ifade edildi.

Bloomberg ise Ukrayna'nın en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Ferrexpo'nun elektrik kesintileri nedeniyle çalışmayı durdurduğunu bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün gerçekleşen füze saldırıları sabah saatlerinde başlamıştı. 16 bölgeye yapılan saldırılar sonucu 19 kişi hayatını kaybederken 105 kişi de yaralanmıştı.

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Halil
11.10.2022 13:17
İlahi Adalet bu olsa gerek Irakın işgaline 5000 askerle katılan, Afganistan ve Libya işgalinde yer alan Ukrayna, şimdide ABD ve AB nin mahkum ve silahlarıyla kendini korumak durumunda kalmış..  
 
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