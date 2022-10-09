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  • Kremlin’den ilk açıklama. Ukrayna Kırım ile Rusya’yı bağlayan köprüyü patlatmıştı

Kremlin’den ilk açıklama. Ukrayna Kırım ile Rusya’yı bağlayan köprüyü patlatmıştı

Kremlin sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım (Kerç) köprüsünü hedef alan patlamadan iki gün sonra, Pazartesi günü Güvenlik Konseyi ile bir toplantıya başkanlık edeceği açıkladı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 15:59
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Kremlin’den ilk açıklama. Ukrayna Kırım ile Rusya’yı bağlayan Kerç Köprüsü'nü patlatmıştı

Kremlin’den ilk açıklama. Ukrayna Kırım ile Rusya’yı bağlayan köprüyü patlatmıştı
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Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.

Saldırının ardından Rusya'nın atacağı adımlar merakla beklenirken Kremlin'den flaş bir açıklama geldi.

Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım köprüsünü hedef alan patlamadan iki gün sonra, Pazartesi günü Güvenlik Konseyi ile bir toplantıya başkanlık edeceği bilgisine yer verildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, 'Yarın cumhurbaşkanının Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle planlı bir toplantısı var' dedi.

PUTİN'DEN YENİ KARARNAME GELMİŞTİ

Putin geçtiğimiz saatlerde Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararnameye imza atmıştı.

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı".

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nedim
9.10.2022 17:10
Abd ile suriye ye girdik. Rusya nin teşviği ile yunanistan a gireceğiz.  
 
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