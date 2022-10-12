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Zelenski ile ilgili şok eden videonun sırrı ortaya çıktı. Meğer gerçek bambaşkaymış

Sosyal medyada Ukrayna lideri Zelenski’nin saklandığı ve saklandığı sırada yeşil ekran teknolojisini kullanarak videolar çektiği iddia edilen görüntülerin arkasındaki gerçek bambaşka çıktı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 21:45
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Zelenski'nin saklanarak video çektiğinin iddia edildiği videonun arkasındaki gerçek bambaşka çıktı

Zelenski ile ilgili şok eden videonun sırrı ortaya çıktı. Meğer gerçek bambaşkaymış
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Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden dolaşıma sokulan bir videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bir set ortamında yeşil ekran teknolojisini kullanarak çektiği videonun kamera arkası görüntüleri paylaşıldı.

AZgeopolitics adlı hesap tarafından paylaşılan videoya “Zelensky nerede saklanıyor? Bu video, Zelensky'nin açıklamaları sırasındaki sahte arka plan hakkındaki gerçeği ortaya koyuyor” notu düşüldü.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Ancak gerçek bambaşka çıktı. Paylaşılan görüntülerin yaklaşık 4 ay önce Avrupa Dijital Festivali kapsamında Zelenski’nin dünyanın dört bir yanına hologram görüntüsüyle seslenmesi için çekilen videonun kamera arkası görüntüleri olduğu öğrenildi.

Zelenski'nin saklanarak video çektiği iddia edilen görüntülerin orijinali ise şöyle:

NE OLMUŞTU?

New York Times'ın haberine göre, Paris, Amsterdam, Stockholm, Dublin ve Londra dahil olmak üzere Avrupa'daki kentlerde aynı anda gerçekleşen dijital festivallere hologram görüntüsüyle katılan Zelenskiy, "Süper fırsatlar çağında yaşıyoruz" dedi.

Hologramda da haki renk kıyafetleriyle görülen Zelenskiy, konuşmasında kurgusal evren Star Wars'a (Yıldız Savaşları) da gönderme yaparak "İmparatorluğu yeneceğiz" dedi.

Konuşmasında, büyük teknoloji şirketlerine Rusya'daki faaliyetlerine son verme çağrısı yapan Zelenskiy, Rusya'nın siber saldırılarına karşı gönüllü hacker grubu oluşturulabileceğini belirtti.

Ukrayna lideri, "Dünyadaki başka hiçbir ülke size devlet düzeyinde en ileri teknolojileri kullanma şansı vermeyecek. Bu bir deney, dijital bir devrim ve mevcut sistemin modernizasyonu, hepsi aynı anda" diye konuştu.

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