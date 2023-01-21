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Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor

Antalyaspor mücadelesinde golü bulan Mauro Icardi, ligde 6. golüne ulaştı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 23:18
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Mauro Icardı gollerine devam ediyor

Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
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Antalyaspor maçında Galatasaray'ın ilk golünü atan Icardi, Süper Lig'deki 9. maçında 6. kez ağları havalandırdı.

SON OYNANAN MAÇLARDA BOŞ GEÇMİYOR

Arjantinli yıldız futbolcu ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Bu arada maçta Galatasaray'ın ikinci golü Antalyasporlu Sherel Floranus'un ters vuruşundan gelirken, sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 4 defa bu şansızlığı yaşamasıyla ligde böyle en fazla gol bulan ekip oldu.

G.SARAY ANTALYA KARŞISINDA ÜSTÜN

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 30 gol attı.

Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 14 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

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