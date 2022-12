Ronaldo'dan flaş sözler. İlk kez konuştu, bomba açıklamalarda bulundu

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Dünya Şampiyonası'ndan elenmelerinin ardından suskunluğunu bozdu.

Ronaldo, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

“Portekiz için bir Dünya Kupası kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi. Neyse ki, Portekiz dahil uluslararası boyutta birçok şampiyonluk kazandım ama ülkemizin adını dünyada en üst sıralara çıkarmak en büyük hayalimdi.

Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım. 16 yıl boyunca Dünya kuplarında gol attığım 5 turnuvada, her zaman harika oyuncularla birlikte ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim. Her şeyimi sahada bıraktım. Yüzümü asla mücadeleye çevirmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim.

Ne yazık ki dün rüya sona erdi. Sıcak tepki vermeye değmez. Herkesin bilmesini istiyorum ki, çok şey söylendi, yazıldı, spekülasyon yapıldı ama Portekiz’e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, herkesin hedefi için savaşan bir kişiydim ve takım arkadaşlarıma, ülkeme asla sırtımı dönmedim.

Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler, Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi… Şimdi herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin verme zamanı.”