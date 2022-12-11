Görenler videoyu başa sarıp tekrar izledi. Ünlü fenomenin hüngür hüngür ağladığı videoda Ali Koç detayı

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Dünya Kupası'nda Belçika, İspanya, Portekiz gibi takımları deviren Fas, herkesin takdirini topladı.

Ünlü Twitch yayıncısı iShowSpeed de tribünde maçı izleyenler arasındaydı. Hayranı olduğu Cristiano Ronaldo'nun turnuvaya veda etmesiyle hüngür hüngür ağlayan ünlü fenomen, bu anları kayda aldı.

GÖRÜNTÜDE ALİ KOÇ

Ancak görüntülerde ortaya çıkan detay herkesin dikkatini çekti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü fenomenin video kaydında görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.