Mbappe'den flaş Ronaldo mesajı

Ronaldo, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Portekiz ile bir Dünya Kupası kazanmak kariyerimin en büyük ve en tutkulu hayaliydi. Elimden gelen her şeyi verdim. Sahada her şeyi denedim. Kavgadan asla kaçmadım ve rüyamdan vazgeçmedim. Ne yazık ki, bu rüya gerçekleşmedi. Öfkeli bir tepki vermek işe yaramazdı. Sadece herkesin bilmesini istiyorum ki; çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, bu ülkenin hedefleri için savaştım. Ülkeme, takım arkadaşlarıma asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek çok fazla bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüyam, hala devam ediyorken çok güzeldi. Şimdi, zaman en büyük rehberimiz olacak. Herkes kendi dersini çıkaracaktır."

Ronaldo'nun bu paylaşımına en dikkat çeken yorum Fransız yıldız Mbappe'den geldi.

'Kral tacı', 'Teşekkür ve minnet duyma' ve 'keçi' emojileriyle Ronaldo'nun paylaşımına yorum yapan Fransız yıldız, daha önce çocukluğunda Portekizli oyuncuya çocukluğundan beri hayran olduğunu söylemişti.

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan Brezilyalı Pele, "Bizi gülümsettiğin için teşekkürler arkadaşım" yorumunu yaparken, basketbol tarihinin efsanevi yıldızlarından Lebron James de 'Efsane!' mesajını gönderdi.