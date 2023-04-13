İmamoğlu ‘Kızılay bizim, hepimizin’ dedi ve Kızılay'a kan bağışında bulundu

İmamoğlu Sultanahmet Meydanı'ndaki Kızılay kan bağış noktasına giderek kan bağışında bulundu.

İmamoğlu, bu anları video ile kaydederek "Kızılay bizim, hepimizin. Herkesi kan vermeye davet ediyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayın." mesajını paylaştı.

Ekrem İmamoğlu, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kan bağışı çağrısında bulunmuştu ve şimdi de Türk Kızılayı kan bağışı kampanyasına katıldı.

"KIZILAY'I ASLA YALNIZ BIRAKAMAYIZ"

İmamoğlu kan verirken çekilen videosunu sosyal medyada paylaşarak "Herkesi kan vermeye davet ediyorum, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın olduğunu unutmayın. Her ne olursa olsun Kızılay kan stoğu olmadan olmaz. Memleketimizin hastaların ihtiyacı var lütfen herkes kan versin. İnsanlara sağlık açısından faydası da var. Kızılay'ı asla yalnız bırakamayız. Kızılay her zaman bizim milletçe" ifadelerini kullandı.