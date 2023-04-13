İmamoğlu'ndan Kerem Kınık'a sert sözler: Bu şahıs Kızılay'ın başında kaldığı sürece...

Editör: Erhan Songur

Kızılay'ın kan stoku asgari seviyenin altında alarm vermeye devam ediyor. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, stokların kritik seviyede olduğunu belirterek bir kez daha kan bağışı çağrısı yapmıştı.

Kızılay'ın vatandaşlara bağış çağrısında bulunmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kızılay Başkanı Ekrem Kınık'a yönelik sert ifadeler kullandı.

"Kızılay çok kan kaybetti" diyen İmamoğlu, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay’ın başındaki şahıs bu görevde olduğu müddetçe kan bağışı sorun olmaya devam edecek. Bu yönetime milletin güveni kalmadı. Ertelenen ameliyatlar, tükenen stoklar büyük sorun! Emin olun, bu yönetim görevden alındığı anda bağışlar hızla artacaktır."

