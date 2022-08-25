Flaş... Flaş... Gülşen gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demiş, video dün sosyal medyada yayınlanmaya başlamıştı. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifade için Gülşen'e Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada gündem olan Gülşen hakkında dün gece ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

SORUŞTURMANIN ARDINDAN GÖZALTI KARARI

Jet soruşturmanın ardından Gülşen'e gözaltı kararı geldi.

Hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan gözaltı kararı verilen Gülşen, ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürülecek.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı son olarak sahnede İmam Hatipliler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden oldu.

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

MEB DE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı, şarkıcı Gülşen'in imam hatip liselilerle ilgili söylemlerinden dolayı hukuki süreç başlattı.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Bakan Bozdağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.”