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Fenerbahçe Beko Barcelona'ya mağlup

EuroLeague'nin 6.haftasında Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 00:27
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EuroLeague'de Fenerbahçe Beko Barcelona'ya yenildi

Fenerbahçe Beko Barcelona'ya mağlup
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THY EuroLeague 6. hafta heyecanıyla devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'da Barcelona ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler ilk 5 maçından galibiyetle ayrılırken EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini Katalan ekibi karşısında aldı. Kanarya, sahadan 81-80'lik skorla mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 7. hafta sahasında Kızılyıldız'ı ağılayacak. Barcelona ise Maccabi Tel Aviv'in konuğu olacak.

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: Barcelona 21-19 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Barcelona 39-36 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Barcelona 62-49 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: Barcelona 81-80 Fenerbahçe Beko

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