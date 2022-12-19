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Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'ten kafasına korner direği ile vuran kişi hakkında şaşırtan karar

TFF 1.Lig'de Altay-Göztepe maçında olaylar çıkmıştı. Kafasına korner direği ile vurulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç şaşırtan bir karara imza attı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 23:19
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Altay'ın başarılı kalecisi Ozan Evrim Özenç'ten kafasına korner direği ile vuran kişi hakkında şaşırtan karar

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'ten kafasına korner direği ile vuran kişi hakkında şaşırtan karar
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya gelmiş, tribündeki olaylar nedeniyle maç durmuştu.

O sırada sahanın içine atlayan bir kişi, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına arkasından yaklaşarak korner direği ile vurmuştu.

Gözaltına alınan M.N.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Ajansspor'un haberine göre; M.N.A., korner direği ile saldırdığı kaleci Ozan Evrim Özenç ve ailesine cezaevinden bir mektup gönderdi. Tutuklu, mektubunda kaleci ve ailesinden özür dilerken, büyük pişmanlık duyduğunu yazdı.

Bu gelişmenin ardından Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, M.N.A.'yı affetti ve şikayetçi olmadı.

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