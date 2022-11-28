28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Emniyet uyardı, Vali dinlemedi ve olaylar çıktı. İşte Göztepe-Altay maçındaki skandalın perde arkası

Emniyet uyardı, Vali dinlemedi ve olaylar çıktı. İşte Göztepe-Altay maçındaki skandalın perde arkası

TFF 1.Lig'de Göztepe-Altay maçında yaşanan skandalın detayları...

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 10:16
Takip Et

İşte Göztepe-Altay maçındaki skandalın perde arkası. Emniyet uyardı, Vali dinlemedi ve olaylar çıktı

Emniyet uyardı, Vali dinlemedi ve olaylar çıktı. İşte Göztepe-Altay maçındaki skandalın perde arkası
+
Aa
-

İzmir Emniyeti hafta içi ortamın çok gergin olması nedeniyle olay çıkma ihtimalin yüksek olduğunu belirterek, konuk Altay taraftarının maça alınmamasını istemişti.
Bunun üzerine İzmir İl Güvenlik Kurulu'nun derbiye Altay taraftarı alınmayacağını açıklamıştı.

VALİ EMNİYETİ DİNLEMEDİ
Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra  İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger karardan vazgeçti.

Vali Köşger, Twitter'da "Hafta sonu oynanacak Göztepe - Altay futbol maçının 'Deplasman takımının taraftarı olmaksızın oynanması' teklifi valiliğimce uygun görülmemiştir. Göztepe - Altay maçına her iki takımın taraftarları serbestçe girebileceklerdir. Sportmence ve centilmence bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.
Sonuçta Altay taraftarları stada alındı.

HAVAİ FİŞEKLER OLAYLARI BAŞLATTI
Gergin ortamda başlayan maçın Karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

KALECİ OZAN'A SALDIRI
Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

SOYUNMA ODALARI DA KARIŞTI
Olayların büyümesi üzerine Futbol Federasyonu maçı 22.dakikasında  tatil etti.
Bu arada hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı.İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

VALİ KONUK SEYİRCİ ALINMASINI KULÜPLERİN İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI
Vali Köşger, "Göztepe ile Altay takımlarımız, İzmir'in iki güzide takımı arasında oynanan maçın 19'uncu dakikasında üzücü bir hadise yaşandı. Misafir seyircilerin bulunduğu taraftan Göztepeli taraftarlara yönelik işaret fişeği atıldı. Maalesef bir Göztepe taraftarı yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında bir taraftarın sahaya atlaması nedeniyle üzücü hadiseler yaşandı. İzmir'in geldiği düzeye, Türk futbolunun geldiği düzeye göre bu maçın seyircili oynanmasının uygun olacağını değerlendirdik. Kararı alırken kulüplerle istişare ettik. Gelinen nokta, üzülerek ifade ederim ki Türk sporunun geldiği noktaya ulaşmadı" dedi.

13 SALDIRGAN GÖZALTINDA
Saldırıların münferit bir olay olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Taraftarın çoğunluğu bu olayı tasvip etmedi. Sportmenlik ve centilmenliğe asla yakışmayan bir olaydı. İzmir'in ve Türkiye'nin geldiği noktaya uygun olmayan bir sonuç ortaya çıktı. Bu olayları gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı, 13 kişi gözetim altına alındı. Altay kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok.Göztepe taraftarının tedavisi devam ediyor. Birtakım dikişler atılması gereken durumlar var. Her iki yaralımızla ilgili en üst düzey sağlık tedbirleri alınmıştır. Her iki hastayı ziyaret edeceğiz. Bire bir hekimlerden tedavisi hakkında bilgiler alacağız. Fişeği atan kişi ve yanındakiler gözaltında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak. Fişeğin içeri nasıl sokulduğu ile bilgimiz yok" diye konuştu.

KALECİ OZAN'IN DURUMU İYİ
Bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hemen, Medicana International İzmir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bilinci açık olan Özenç’in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanede tutuluyor. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adem
28.11.2022 10:29
Türkiye'de futbol ekonomiyi baltalamak işgali kolaylaştırmak ve insanları uyutmak için yapılıyor  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Son dakika haberi: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
﻿Son dakika haberi: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
﻿Son dakika haberi: DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
﻿100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı
﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
﻿11 ilde nakil kablosu hırsızlığı operasyonu: 26 şüpheli adliyede
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.