Emniyet uyardı, Vali dinlemedi ve olaylar çıktı. İşte Göztepe-Altay maçındaki skandalın perde arkası

İzmir Emniyeti hafta içi ortamın çok gergin olması nedeniyle olay çıkma ihtimalin yüksek olduğunu belirterek, konuk Altay taraftarının maça alınmamasını istemişti.

Bunun üzerine İzmir İl Güvenlik Kurulu'nun derbiye Altay taraftarı alınmayacağını açıklamıştı.

VALİ EMNİYETİ DİNLEMEDİ

Ancak bu açıklamadan kısa bir süre sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger karardan vazgeçti.

Vali Köşger, Twitter'da "Hafta sonu oynanacak Göztepe - Altay futbol maçının 'Deplasman takımının taraftarı olmaksızın oynanması' teklifi valiliğimce uygun görülmemiştir. Göztepe - Altay maçına her iki takımın taraftarları serbestçe girebileceklerdir. Sportmence ve centilmence bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.

Sonuçta Altay taraftarları stada alındı.

HAVAİ FİŞEKLER OLAYLARI BAŞLATTI

Gergin ortamda başlayan maçın Karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

KALECİ OZAN'A SALDIRI

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

SOYUNMA ODALARI DA KARIŞTI

Olayların büyümesi üzerine Futbol Federasyonu maçı 22.dakikasında tatil etti.

Bu arada hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik yaşandı.İki takım futbolcuları ve yöneticilerinin birbirine girdiği öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

VALİ KONUK SEYİRCİ ALINMASINI KULÜPLERİN İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Vali Köşger, "Göztepe ile Altay takımlarımız, İzmir'in iki güzide takımı arasında oynanan maçın 19'uncu dakikasında üzücü bir hadise yaşandı. Misafir seyircilerin bulunduğu taraftan Göztepeli taraftarlara yönelik işaret fişeği atıldı. Maalesef bir Göztepe taraftarı yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sırasında bir taraftarın sahaya atlaması nedeniyle üzücü hadiseler yaşandı. İzmir'in geldiği düzeye, Türk futbolunun geldiği düzeye göre bu maçın seyircili oynanmasının uygun olacağını değerlendirdik. Kararı alırken kulüplerle istişare ettik. Gelinen nokta, üzülerek ifade ederim ki Türk sporunun geldiği noktaya ulaşmadı" dedi.

13 SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırıların münferit bir olay olduğunu dile getiren Vali Köşger, "Taraftarın çoğunluğu bu olayı tasvip etmedi. Sportmenlik ve centilmenliğe asla yakışmayan bir olaydı. İzmir'in ve Türkiye'nin geldiği noktaya uygun olmayan bir sonuç ortaya çıktı. Bu olayları gerçekleştiren kişiler gözaltına alındı, 13 kişi gözetim altına alındı. Altay kalecisinde herhangi bir sıkıntı yok.Göztepe taraftarının tedavisi devam ediyor. Birtakım dikişler atılması gereken durumlar var. Her iki yaralımızla ilgili en üst düzey sağlık tedbirleri alınmıştır. Her iki hastayı ziyaret edeceğiz. Bire bir hekimlerden tedavisi hakkında bilgiler alacağız. Fişeği atan kişi ve yanındakiler gözaltında. Bu olayın peşi bırakılmayacak. Bu işi yapanlar Türk hukuk sistemi içinde alınacak kararla cezalandırılacak. Fişeğin içeri nasıl sokulduğu ile bilgimiz yok" diye konuştu.

KALECİ OZAN'IN DURUMU İYİ

Bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hemen, Medicana International İzmir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bilinci açık olan Özenç’in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanede tutuluyor.