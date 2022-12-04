AKP'li belediyeler zincir marketlere denetime indi. BİM'in CEO'sunun ardından onlarca ceza yağdı

Ağrı, Amasya ve Şanlıurfa Haliliye Belediyeleri market denetimleri yaptı. Ağrı’da 5 market mühürlenirken Amasya ve Haliliye Belediyelerinde marketlere cezalar yazıldı.

FAHİŞ FİYAT VE HİJYENDEN CEZA

Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimde 5 marketin mühürlendiği belirtildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği açıklandı.

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AMASYA BELEDİYE BAŞKANI: MÜSAADE ETMEYİZ

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Amasya adına söylüyorum, belediye başkanlığına geldiğim günden beri malum marketlerin hiçbirine ruhsat vermedim. O kadar baskı, o kadar talep oldu, hiçbirine ruhsat vermedim." dedi.

Sarı, belediye başkanlığında gazetecilere açıklama yaptı. Kentte zincir marketlere yönelik denetimlerin devam ettiğini söyleyen Sarı, "Amasya adına söylüyorum, belediye başkanlığına geldiğim günden beri malum marketlerin hiçbirine ruhsat vermedim. O kadar baskı, o kadar talep oldu, hiçbirine ruhsat vermedim. Şehrimizde bu tür marketlerin açılmasına müsaade etmedim. Özellikle adı geçen marketin açılmasına müsaade etmedim. Lakin dün hangi akla hizmetle ya da kimler tarafından örgütlendiği belli olmayan bir gafilin, bir cahilin açıklaması Türk milletinin dikkatini çekmiştir. Ben ona şöyle söylüyorum: Galip, mağlup olmuştur. Onun haddi de değildir, hakkı da değildir. Türk milletinin liderine, Sayın Devlet Bahçeli Bey'e dil uzatma cesaretini göstermesinin manasını anlayamıyorum. Bana göre manda yüreği yemiş olması lazım. Herkes dilinin ayarını bilmek zorundadır. Bilmezse haddini bildiren mutlaka olacaktır."

Türk milletinin kendine hakaret edenlere, yok sayanlara her zaman cezasını ödettiğini dile getiren Sarı, "Türk milletinin duyarlı olduğuna ve hassasiyetlerine inanan birisiyim. Bu kendini bilmezin Türk milleti cezasını verecektir. Hemen tövbe etmeli, özür dilemeli. Yoksa bu işin altından kendini kaldıramaz." diye konuştu.

Ekiplerin marketleri denetlediğini, ticari noksanlık varsa gerekli cezayı alacaklarını anlatan Sarı, "Kapanması gerekiyorsa kapanacak, ceza alacaksalar ceza alacaklar. Usulüne uygunsa elbette ticari hayatına devam edeceklerdir. Lakin daha önce bizde bunların sabıkaları var, fahiş fiyat üzerinden. Fahiş fiyatta kim işlem yaparsa ben de o marketleri kapatırım." açıklamasında bulundu.

Sarı, yerel market ve mahalle bakkallarını desteklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir akıl işidir. Ben bu tür insanların vatandaşı soyduklarına inanıyorum. Özellikle şehrimize giren marketlerin katkısı olduğunu düşünmüyorum. Parayı akşam toplayıp gidiyorlar. Bunların kim olduğunu biliyoruz. Onların güvendikleri okyanus ötesinde kaldı, o tarafa güle güle. Hem bu millete tezgah yapacaksınız, ihanet içerisinde bulunacaksınız hem de bu milletin parasını alacaksınız. Buna müsaade etmeyiz."

ZİNCİR MARKETE CEZA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bazı ürünlerin etiket ile kasa fiyatları arasında farklılık bulunan markete cezai işlem uygulandı.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla market, kasap, fırınlar ve zincir marketleri denetledi.

Ekipler, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir zincir markette yaptığı denetimde, bazı ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fiyatlarının farklı olduğunu tespit etti. Haksız kazanç ile vatandaşların mağdur edildiğini belirleyen ekipler, işletmeye cezai işlem uyguladı.

Ekipler, denetim sırasında işletmelerin ruhsat, hijyen ve kalite kontrollerini de yaptı.

NE OLMUŞTU?

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı, BİM CEO’su Galip Aykaç, 7. Private Label zirvesinde konuşmuş, Aykaç, geçtiğimiz yıl zincir marketlere ceza yağdırılması, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına ve son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zincir marketlere ilişkin söylemlerine, "Perakende işletmelerinin enflasyondan arındırılmış sadece nominal kar rakamlarına bakan olumsuz yorum yapan trollere, maaşlı televizyon yöneticilerine, bizleri terörist ilan edenlere, bizlere vicdansız, hatta kansız diyenlere ve bunları gazetede yayınlayarak ahlaksızca bizi çete ilan edenlere ve tabirimi maruz görün çok daha kötüsünü söylemek istiyorum ama müsaadenizle gazeteci müsveddelerine söyleyeceğimiz sözler var" demişti.

"'Eğer doğruysa' diyerek ülkenin değerlerine saldıranlara, ilan vermiyoruz diye gazete sayfasını boş bırakanlara, televizyonda salyalarını akıtarak küfredenlere, bilmedikleri konularda biliyormuş gibi yorum yapanlara, peyniri yumurtayı sadece sofrasında görüp peynirle yumurtayla ilgili yorum yapanlara, bu dünyayı size yaşanmaz kılarım diyecek kadar meselelerden bir haber olan, depoyu basıp günlük tüketim kadar bile olmayan yağları halka dağıtırım diyen iş bilmez yöneticilere, mağaza çalışanlarına söyleyin yöneticilerinize bu işin sonu kötü olacak, size burada ekmek yedirtmeyiz’ diyen yerel yöneticilere, ziraatten haberi olmayan İstanbul Ziraat Odası başkanına, FETÖ terör örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var.

'MÜSLÜMAN OLDUKLARINI İDDİA EDENLER...'

Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altı çizerek söylenen 3 harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve koymaya çalışan, Müslüman olduklarını iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar, kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde art niyet vardır, algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir.

'SİZ HESAP DA BİLMİYORSUNUZ?'

Rakamları söylüyorum, 2022’nin 8. ayın tüketici fiyat endeksini TÜİK yüzde 80.21 olarak açıkladı. Üretici fiyat endeksi yüzde yüzde 143.75, 9. ay yüzde 83.45 tüketici, yüzde 151.50 üretici. 10. Ay yüzde 85.51 tüketici fiyatı, yüzde 157.68 üretici fiyatı. Soruyorum buradan acaba bu rakamları biz mi yanlış okuyoruz? Doğrusunu söyleyecek olan var mı? Siz hesap da bilmiyorsunuz.

'ALGI OPERASYONU'

Bir de üzerine bu yayınları yaparken diyoruz ki doğrusunu söyleyelim, yayına bizi almıyorsunuz. Gıda perakende sektörünün en yükseğinin ettiği kar yüzde 4. Bu 4’ün tamamını da verseniz enflasyon aşağıya gelmez. İşte söylediğimiz tek söz bu. Bunu bile bile 1’e alıp 3’e satıyorlar diyecek kadar alçalan gazetecilere, oda başkanlarına diyorum ki bu algı operasyonunuzun vatandaşta karşılığı yok.

'BRE AHLAKSIZLAR!'

Tüketici Hakları Derneği Başkanı televizyonda açıklama yapıyor. 'Halktan alıyorlar 100’e satıyorlar 400’e' diyor. Kendisinin mail adresini buldum ona mail attım ama hala cevap yok. Dedim ki ‘bizi ikiyle üçle uğraştırma öyle büyük marjlı yerler varsa söyle de oralara yatırım yapalım’. Bu gazetecileri himaye edenlere, bizi hedef gösterenlere başaramayacaksınız diyorum, bizim ülkeyi yönetenlerle bir sorunumuz yok. Bir sorunumuzun olmasına da müsaade etmeyeceğiz. Buradan açık söylüyorum. Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez.

Bize bakarak ya bir tuğla da ben koyayım bu binanın temel taşına demeyen, bir tane dikili ağacı olmayan insanlar sizlere ve bizlere bu yakıştırmayı yapıyorlar. Bre ahlaksızlar, bre densizler sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz."