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Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi

Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:53
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Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi. 57 kişinin tedavisinin sürüyor

Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 46'ya yükseldi
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Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, 6'sı ağır 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Tutuklanan istasyon şefi cumartesi hakim karşısına çıkacak

Cumartesi hakim karşısına çıkması beklenen 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin avukatı, müvekkilinin kendi payına düşen sorumluluğu aldığını söyleyerek, "Bundan sonra tek bir ağaca değil, ormana odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

ERT'nin haberine göre istasyon şefi, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ulaşım araçlarına tehlikeli şekilde müdahalede bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, istasyon şefinin hatasını kabul ettiği, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği iddiası yer aldı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas kazanın yaşandığı bölgeye giderek durum hakkında bilgi edinmişti.

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Başkent Atina'da, dün, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşımıştı.

Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Bugün de Atina ve Selanik'te gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

(Kaynak: AA)

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