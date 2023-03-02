Habertürk spikerinden canlı yayında AKP’ye istifa tepkisi

Yunanistan'daki tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etmesini "Bu bana Çorlu tren kazasını hatırlattı." diyerek AKP'ye istifa göndermesi yaptı.

Yunanistan'da onlarca 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

AP'nin aktardığına göre Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir "görev" olduğunu söyledi.

Habertürk TV Spikeri Serap Belet, bugünkü “Gün Ortası” canlı yayında yaptığı yorumda, Karamanlis'in istifa sonrasında Türkiye üzerinden bir göndermede bulundu.

Belet yaptığı yorumda, “Dün tren kazasından sonra Yunan bakan istifa etti. Bu bana Çorlu tren kazasını hatırlattı. Bugün ise 45 binden fazla insanı kaybettik. Tek bir istifa yok.” İfadelerini kullandı.

Belet’in bu sözleri gündem oldu.

ÇORLU TREN KAZASI

Çorlu tren kazası, 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelmişti. Kaza esnasında Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya doğru hareket eden yolcu treni Çorlu yakınlarından geçerken yağış nedeniyle rayların altındaki toprak menfezinin kayması sonucu trenin 5 vagonu devrilmişti. Kazada 7’si çocuk 25 kişi ölmüş 328 kişi de yaralanmıştı.

Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Partili Cahit Turhan’dı.

NE OLMUŞTU:

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde, 6'sı ağır olmak üzere 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ve Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias kazanın yaşandığı bölgeye giderek durum hakkında bilgi edinmişti.

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti. Başkent Atina'da, dün, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşımıştı.

Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Bugün de Atina ve Selanik'te gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.