100 bin Türk hep bir ağızdan bağırdı: Yaşasın Azerbaycan

Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı güney Azerbaycan bölgesindeki Tebriz şehrinde 1970 yılında kurulan Tractor Kulübü’nün adı, şehirde bulunan Traktör fabrikasından geliyor.

Kırmızı beyaz renklere sahip ve kendilerini "Kızıl Kurtlar" olarak adlandıran taraftarlarıyla tanınan bir kulüp dünyanın en fazla Türk taraftarına sahip bir kulüp olarak kabul edilmektedir. Bu kulüp, Türklerin sembolü haline gelmiş ve Türk taraftarlar arasında büyük bir popülerliğe sahip.

Kulüp, iç saha maçlarını genellikle dolu tribünler önünde oynuyor. "Dolu" ifadesi, genellikle ortalama 80-90 bin civarında seyirci demek.

İşte o karşılaşmaların birinde ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

100 bine yakın Tractor taraftarının hep bir ağızdan “Yaşasın Azerbaycan” diye bağırdığı anlar izleyenleri adeta büyüledi.