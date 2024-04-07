Şampiyonluk maçı için oyuncular sahaya indi

Selahattin Ekrekli
Şampiyonluk maçı için oyuncular sahaya indi
Eyüspor şampiyonluk yolunda Altay ile mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig’in 29. Hafta mücadelesinde Eyüpspor sahasında Altay ile kozlarını paylaşacak.

Halihazırda 64 puanla liderliğini sürdüren Eyüpspor bu karşılaşmadan da galip ayrılması halinde Süper Lig’e yükselmeye hak kazanacak.

Karşılaşmanın başlamasına 1 saat kalırken futbolcular ısınmak için sahaya çıktı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmek için mücadele ederken taraftarlar da takımını yalnız bırakmadı.

Tribündeki tüm koltukların dolmasının beklendiği maçta galibiyet gelmesi halinde özel bir kutlama yapılacak.

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