15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antakya'daki bu ev tek başına ayakta kaldı. Etrafındaki tüm binalar yıkıldı. Bulun bunu yapanı ahlak dersi versin!

Antakya'daki bu ev tek başına ayakta kaldı. Etrafındaki tüm binalar yıkıldı. Bulun bunu yapanı ahlak dersi versin!

Hatay Antakya'da bir mahallede büyük deprem sonrası yıkılan binaların arasında ayakta kalan tek bina sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:51
Takip Et

Hatay'da etrafındaki tüm binalar yıkılırken tek başına ayakta kalan ev gündem oldu

Antakya'daki bu ev tek başına ayakta kaldı. Etrafındaki tüm binalar yıkıldı. Bulun bunu yapanı ahlak dersi versin!
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu

Binlerce insanın öldüğü deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Yerle bir olan illerden Hatay’da deprem sonrası yıkılan binaların arasında ayakta kalan tek bina ise sosyal medyada gündem oldu.

BU EV TEK BAŞINA AYAKTA KALDI

Görüntüler denetimsiz yapılaşma, malzemelerden çalan müteahhitler gümdeyken sağlam kalan bu binayı yapanları merak ettirdi.

Sosyal medyada kullanıcılar “Bence de en çokta bu binayı yapan adamın peșine düşülsün, hatta peşinden gidilsin.” mesajları attı.

İşte o bina ve yapılan paylaşımlar:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.