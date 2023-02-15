Antakya'daki bu ev tek başına ayakta kaldı. Etrafındaki tüm binalar yıkıldı. Bulun bunu yapanı ahlak dersi versin!

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem Türkiye'yi yasa boğdu

Binlerce insanın öldüğü deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Yerle bir olan illerden Hatay’da deprem sonrası yıkılan binaların arasında ayakta kalan tek bina ise sosyal medyada gündem oldu.

BU EV TEK BAŞINA AYAKTA KALDI

Görüntüler denetimsiz yapılaşma, malzemelerden çalan müteahhitler gümdeyken sağlam kalan bu binayı yapanları merak ettirdi.

Sosyal medyada kullanıcılar “Bence de en çokta bu binayı yapan adamın peșine düşülsün, hatta peşinden gidilsin.” mesajları attı.

İşte o bina ve yapılan paylaşımlar: