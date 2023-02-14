Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı’dan çarpıcı ‘deprem açıklaması: Hatay ve özellikle Hatay Havalimanı'na dair raporlar hazırladık, dikkate almadılar

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Etki Değerlendirme Danışma Kurulu ve Afet Komitesi sekreterliklerini yürüten mimar Mücella Yapıcı, Halk TV'de Sözüm Var programına gönderdiği mesajla Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketini değerlendirdi.

Yapıcı, Hatay ve Hatay Havalimanı'na ilişkin olarak TMMOB üzerinden, olabilecek bir depremin çok yıkıcı olacağını ve buna hazırlanılması gerektiğini defalarca ilgili kurumlara ilettiklerini ancak dikkate alınmadığını ifade etti.

Mücella Yapıcı, "Şimdi bunun kader, fıtrat vb. söylemlerle ilgili meslek odalarının ve bilim insanlarının uyarlarını dinlemediklerine ilişkin suçlarını örtbas edemezler. Yapı denetimi, inşaat denetimi özelleştirilemez, özelleştirilirse gördüğünüz gibi sonuçları çok ağır olur" dedi.

Yapıcı, enkazlarda arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra her enkaza savcı ve bilirkişi gelmesi gerektiğini altını çizerek "Enkazlardan kanıt olarak beton/demir vs örnekleri alınması şart! Bu sürecin herkesin takipçisi olması çok önemli! Sadece müteahhitler değil, imar izni verenler de yargılanmalı" diye kaydetti.

"TARİHİ ESERLER YIKILDIYSA BİLİM HEYETİ, RESTORATÖR VE MİMAR UZMANLAR GELMEDEN TOPLANMAMALI"

Yapıcı'nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Afet koordinasyonu için haritalama çalışması yapılmalı, enkaz, kazı ve çalışma bilgisi, delil tespit bilgisi yapılmalı. Çalışma yapılan enkazlara bilgilendirme tabelası asılmalı. Moloz döküm yerlerinin ilan edilmesi gerek, ekolojik sorunlara daha fazla yol açmamak adına bu alanlar incelenmeli. Tarihi eserler yıkıldıysa bilim heyeti, restoratör ve mimar uzmanlar gelmeden toplanmamalı."

"SARSINTILAR ESNASINDA BETON DÖKÜLEMEZ"

Yapıcı, barınma ihtiyacı için meslek örgütlerinin acilen çalışmaya başlaması gerektiğini ve konteyner kentler kurulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içinde yeni konutlar yapılacağına ilişkin açıklamasına atıf yapan Yapıcı, "Yeni inşa süreci konuşuluyor ancak artçılar devam ediyor. Çok önemli: Sarsıntılar esnasında beton dökülemez!" dedi.

Yapıcı yapı güvenliğine ilişkin olarak ise "Son imar barışından yararlanan binalar tespit edilmeli, hangi bina, hangi gerekçe olduğuna ilişkin bilgi edinilmeli, gerekirse boşaltılmalı" ifadesini kullandı.

Yapıcı şöyle devam etti:

"Öncelikle herkes evini kontrol ettirmeli ancak kontrol etmeleri yetmez aynı zamanda neye bakmaları gerektiğini de öğrenmeli, örneğin bir yapıda oluşan hasarın tehlikeli olup olmadığını anlamak için 45 derecelik açıyla oluşan kolon ve kirişlerdeki çatlakların tehlikeli olduğunu ve bunu gördüğünüzde evin deprem açısından riskli olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor ve bunu herkes dönem dönem kendi evinde ve binasında kontrol etmeli."

Bu konuda; binaları nerelerine bakacaksınız, deprem hasarları nelerdir ve neyi ifade eder, hasar tespitleri nasıl yapılır? içerikli videolar uzmanlar tarafından hazırlanmalı ve yaygınlaştırılmalı.

99 sonrası afet toplanma alanına yerleştirilen, sonra bir şekilde toplanan, içinde afet acil durumunun da ihtiyaç olacak malzemelerin olduğu konteynırlar (hilti, halat, çekiç, vb) ivedilikle tekrar yerleştirilmeli."