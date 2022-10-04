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  • Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur 15 günde nişan attı! Nişanlısı Burak Kalfa'dan ayrıldı

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur 15 günde nişan attı! Nişanlısı Burak Kalfa'dan ayrıldı

Usta sanatçı Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 15 gün önce nişanlandığı Burak Kalfa ile ayrıldığı ortaya çıktı. 

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:27
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15 gün önce nişanlanmışlardı! Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa ayrıldı

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur 15 günde nişan attı! Nişanlısı Burak Kalfa'dan ayrıldı
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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa 15 gün önce aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile evliliğe ilk adımı atmıştı. 

Nişanlanan Tayfur ile Kalfa'nın ilişkisi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ikili, yollarını ayırdı. Çift, birbirlerini sosyal medyadan da sildi.

"İLİŞKİMİZ SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTMİŞTİR"

Kalfa, daha sonra konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Burak Kalfa, "Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun" dedi.

Tayfur ise henüz bir açıklama yapmadı. 

FERDİ TAYFUR TÖRENE KATILMAMIŞTI

Öte yandan Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı. Aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Tuğçe Tayfur, 2009–2010 arasında Tolga Ertuğrul ile, 2012–2019 yılları arasında ise Taner Şafak ile evlilik yaşamıştı. Tayfur'un, Şafak ile beraberliğinden bir oğlu dünyaya gelmişti.
 

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