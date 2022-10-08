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Her şey iki hafta içerisinde oldu. Tuğçe Tayfur'dan yeniden barışmanın hikayesi

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur kısa bir süre önce ayrıldığı Burak Kalfa ile barıştı. Sadece 15 gün içerisinde ardı ardına ayrılıklar ve barışmalar yaşayan çift bu sürecin sonunu mutlu bir şekilde bitirdi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 21:18
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Tuğçe Tayfur kısa bir süre önce ayrıldığı Burak Kalfa ile yeniden barıştı bunun hikayesini paylaştı

Her şey iki hafta içerisinde oldu. Tuğçe Tayfur'dan yeniden barışmanın hikayesi
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Tuğçe Tayfur ve Burak Kalfa arasındaki ayrılığın nedeninin Kalfa'nın nişanlısı Tuğçe'nin görüntülü aramasını açmaması olarak gösterilirken, Tuğçe Tayfur yaşanan bu süreç üzerine Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Yaşanan kavgaları ilişkilerin tuzu biberi olarak tanımlayan Tuğçe Tayfur şunları yazdı:

"Bazen olur böyle. Kavga olur, tuzu biberidir. İki yıldır üstüme oynayanların cevabını mahkeme verdi. Atılan iftiralar yüzünden ilişkim olmasını göz ardı ederek bel altı vurmaya çalışan fake hesaplar var hâlâ. Bizde kötü niyet yok. Ben de istemezdim böyle bir konuyla gündeme gelelim. Retrodan bunlar hep! Biraz sakin olmalıyız. Kabul. Ama sizler de ne biliyim olur böyle deyin mutluluklar dileyin. Ben hepinize iyi dileklerimi yolluyorum."

FERDİ TAYFUR TÖRENE KATILMAMIŞTI

Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaşmış, aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkat çekmişti.

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un nişanda olmamasıyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı:

"Babamla ilgili çok mesaj alıyorum. Açıklama yapalım, kafalarda sorular kalmasın. Bildiğiniz üzere babam Marmaris'te yaşıyor. Onun için yolculuk yapmak maalesef bu dönemde pek mümkün olmadığı için Burak Bey ile biz yanına gittik. Önce Burak Bey babamdan istedi yani anlayacağınız. Dün gece her iki ailenin de rızasıyla evliliğe ilk adımı attık. Bizler de babamızı yanımızda görmeyi çok isterdik ama darısı düğüne diyelim."

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