17 Ağustos Depremi'nin 25. yıl dönümü! Hayatını kaybedenler anıldı

Saat 03.02'de, depremin vurduğu anda, Gölcük'teki Kavaklı Sahili'nde yer alan anıtta bir anma töreni düzenlendi. Törene, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Deniz Kıdemli Albay Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve birçok vatandaş katılım gösterdi. Anma töreninde, depremde yaşamını yitirenlerin anısına çelenkler sunuldu ve dualar edildi. Tören, 1999'daki felaketin izlerini taşıyan ve o günden bu yana toplumun dayanıklılığını ve birliğini simgeleyen Gölcük için derin bir anlam taşıdı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 1999 Gölcük depreminin 25. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, geçen çeyrek yüzyılda yaşanan kayıpların unutulmadığını ve şehrin yeniden inşasının gerçekleştiğini belirtti. Sezer, 45 saniyelik depremin ardından yıkılan hayatların geri getirilemeyeceğini, ancak yapılan iyileştirmelerle afetlere karşı daha hazırlıklı bir şehir inşa edildiğini vurguladı. Türkiye'nin, 1999'daki depremle birlikte afet yönetimi konusunda ciddi adımlar attığını ve AFAD gibi kurumların kurulmasıyla arama kurtarma çalışmalarının öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Başkan Sezer, afet öncesi hazırlıkların ve şehir planlamasının can ve mal kaybını minimize etmede kritik rol oynadığını, bu nedenle her an afetlere hazır olmanın hayati önem taşıdığını dile getirdi. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerin, gelecekteki olası felaketlere karşı ders alınması gerektiğini hatırlatan Sezer, herkesi afet bilincini artırmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırdı. Ayrıca, geçmiş depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek konuşmasını sonlandırdı.