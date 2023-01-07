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  • Barış Manço'nun 2023 dileklerini duyanların gözleri yaşardı. Hiç bilinmeyen videosu ortaya çıktı

Barış Manço'nun 2023 dileklerini duyanların gözleri yaşardı. Hiç bilinmeyen videosu ortaya çıktı

24 yıl önce hayatını kaybeden Barış Manço'nun yıllar önce çekilen videosu ortaya çıktı. Videoda Manço, 2023 dileklerini sıraladı. Usta sanatçının sözlerini duyanların gözleri yaşardı, tüyleri diken diken oldu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:18
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24 yıl önce kaybettiğimiz değerli sanatçı Barış Manço'nun yıllar önce japonya konseri videosu ortaya çıktı

Barış Manço'nun 2023 dileklerini duyanların gözleri yaşardı. Hiç bilinmeyen videosu ortaya çıktı
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Değerli snatçı Barış Manço'nun yıllar önceki videosu ortaya çıktı. Japonya'da sahnede çekilen görüntülerde Manço, 2023 yılı dileklerini sıraladı. Bundan tam 24 yıl önce kaybettiğimiz usta sanatçı videoda "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak" dedi. Konuşmasının devamında söyledikleri gözlerin yaşarmasına sebep oldu.

''2023'de ben de 80 yaşına basacağım"

Hem Türkiye hem de dünyaya adını duyuran Barış Manço, Japonya'da şu sözleri söyledi: "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum.

Barış Manço'nun 1975 yılında çıkardığı 2023 şarkıları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yazılmış senfonik eserler olarak biliniyor.
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Barış Sever
7.01.2023 11:37
Barış Manço'nun tüm albümleri bende var. Onun müzik ve dünya görüşü olarak hayranıyım. Bir filozof. Bir "ŞEY" uğruna öldü. Sana yakışmadı FİLOZOF. FİLOZOF. FİLOZOF.  
 
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