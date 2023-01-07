Barış Manço'nun 2023 dileklerini duyanların gözleri yaşardı. Hiç bilinmeyen videosu ortaya çıktı

Değerli snatçı Barış Manço'nun yıllar önceki videosu ortaya çıktı. Japonya'da sahnede çekilen görüntülerde Manço, 2023 yılı dileklerini sıraladı. Bundan tam 24 yıl önce kaybettiğimiz usta sanatçı videoda "O yıl benim ülkem, Türkiye 100. yaşına basacak" dedi. Konuşmasının devamında söyledikleri gözlerin yaşarmasına sebep oldu.

''2023'de ben de 80 yaşına basacağım"

Hem Türkiye hem de dünyaya adını duyuran Barış Manço, Japonya'da şu sözleri söyledi: "Parçamızın adı 2023. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum.

Barış Manço'nun 1975 yılında çıkardığı 2023 şarkıları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yazılmış senfonik eserler olarak biliniyor.