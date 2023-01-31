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  • Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 isimli eseri onun için çok önemliydi mutlaka yayınlayacağ

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 isimli eseri onun için çok önemliydi mutlaka yayınlayacağız

Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce kendilerine söylediği vasiyeti açıkladı. Manço'nun ölüm yıldönümünden önce konuşan Ahıskalı, "2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim' diyordu. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:39
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Lale Manço Ahıskalı, merhum sanatçı Barış Manço'nun vasiyetini paylaştı

Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun vasiyetini açıkladı: 2023 isimli eseri onun için çok önemliydi mutlaka yayınlayacağız
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Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, 2 Şubat 1999 yılında hayatını kaybetti.

Manço için düzenlenecek anma günü kapsamında konuşan eşi Lale Manço Ahıskalı, sanatçının yıllar önce kendilerine söylediği vasiyeti açıkladı.

"2023 ESERİ ÇOK ETKİLEYİCİ"

Barış Manço'nun "Kayaların oğlu" ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan "2023" eserinin çok enteresan bir beste olduğunu söyleyen Ahıskalı, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum" dedi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

2023 eserinin bestelenmesinin üzerinden 50 yıl geçtiğini söyleyerek sanatçının vasiyetini açıkladı. Ahıskalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Barış Manço'nun bir de vasiyeti var 2023 parçasıyla ilgili olarak, 'Ben 2023'te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan'ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim.' diyor. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz."

Barış Manço'nun hologramının da yer alacağı projeye ilişkin bilgi veren Ahıskalı, "Barış Manço'yu biz 2023'te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023'te dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.

İŞTE SANATÇININ 2023 İSİMLİ  ESERİ

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Tozanlı
31.01.2023 17:23
Toplumsal değer dediģimiz ne varsa !! Kişiler, yapılar,miraslar vs.vs.rahat bîrakılmalı o kendine has büyuleri bozulmamalı,irdelenmemeli, yerlerde dolaştırımamalı,korunmali biraz durmalı,sosyal faaliyetler  
 
misafir
31.01.2023 16:58
mekanı cennet olsun, sesi hep kulağımızda, sevgisi kalbimizde.  
 
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