2 ayda 18 kilo veren Bülent Serttaş'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

18 kilo vererek çok farklı bir görünüme kavuşan Bülent Serttaş, katıldığı bir programda zayıflamasının sırrını açıkladı.

2 ayda 18 kilo veren Bülent Serttaş'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı

Verdiği 18 kilonun 72 paket margarine denk gelmesine dikkat çeken Bülent Serttaş yeni görüntüsüyle beğeni topladı. Yıllardır fazla kiloları ile sorun yaşayan Bülent Serttaş'ın yeni imajı ise sosyal medyada gündem oldu.

Yıllardır takım elbise ile gördüğümüz Bülent Serttaş, yeni tarzıyla da beğeni toplarken verdiği 18 kilo ile bambaşka bir görünüme kavuştu.

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Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu, A para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Bülent Serttaş zayıflama sırrını açıkladı.

Sadece diyetle bol yürüyüşle 18 kilo verdim 2 ayda. 72 paket margarine denk geliyormuş 18 kilo. Un, şeker ve tuzdan kaçındım.

Yeni şarkım 'Neler Umdum Neler Buldum'u çıkardık. Klip yönetmenliğini ise eşim Selvi Serttaş yaptı.

Eşim Allah'ın bana lütfudur, bana her konuda yardımcı. O benim CEO'm. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O isteyecek, ben yapacağım. Bu kılıbıklık değil, bu sevgi. O yüzden "İtaat et, rahat et" diyorum.

Benim hayat felsefem sevmek. Ne olursa olsun her şeye rağmen ben hayatı ve insanları çok seviyorum. İyi olmaya ve iyi giyinmeye çalışıyorum.

37 yaşına kadar beni "Aman evlenme" diye oyaladılar. Evlendim ondan sonra şöhretim daha da katlanarak arttı. Çünkü hep aile ortamlarına girdim. Benim müşterim 12'den önceki müşteri. Ama keşke 33 yaşında evlenseymişim.

Adana'da sahne alırken Hülya Avşar'dan Müslüm Gürses'e kadar birçok sanatçı geldi benim sahneme. Mustafa Topaloğlu beni aldı İstanbul'a getirdi.

İstanbul'a geldim, gazinoda başladığımın beşinci günü solist Akın Uğurlu 2 parça fazla okuduğum için beni kovdu. 22 yaşında delikanlıydım, özür diledim. Hayatımın dönüm noktası oydu.

Nejat Alp'lerden, Cengiz Kurtoğlu'na, Arif Susam'a kadar usta isimlerin yer aldığı dönemde Tarabya'da bana 10 gün ömür biçtiler. Bir buçuk sene sürdü, benim için üniversite gibiydi orası. 450 kişilik gazino her akşam doluydu.

'Bodrum' şarkısını çıkaracağım zaman bana "Okuma, sen halk müziği okuyorsun. Bu pop" dediler. Harbiden bozdu bizi. 'Çeşme' şarkımız çıkınca "Bülent Serttaş Turizm Bakanı olsun" dediler.

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