21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Yılın paylaşımı: 20 yıl önce yazar kasa atabiliyordun şimdi mesaj bile atamıyorsun. N’abeeer

Yılın paylaşımı: 20 yıl önce yazar kasa atabiliyordun şimdi mesaj bile atamıyorsun. N’abeeer

Sansür yasasının TBMM’den geçmesinin ardından akıllara dönemin başbakanı Bülent Ecevit’e yazar kasa fırlatılması geldi: 20 yıl önce başbakana yazar kasa fırlatıldığı bir Türkiye'den sosyal medyada muhalif mesaj dahi atılamayan Türkiye'ye...

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:40
Takip Et

20 yıl önce yazar kasa atılırken şimdi mesaj bile atamıyorsun n’abeeer

Yılın paylaşımı: 20 yıl önce yazar kasa atabiliyordun şimdi mesaj bile atamıyorsun. N’abeeer
+
Aa
-

2001 krizinde “Başbakanım ben bir esnafım” diyerek yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, o günlerin simge ismi olmuştu. Yaptığı protestoyla ekonomik dar boğaza dikkat çeken adam bu günlerde sık sık akıllara geliyor.

ŞİMDİ SOSYAL MEDYADAN MESAJ BİLE ATAMIYORSUN
2022 yılında ise AKP iktidarının muhalif medyayı susturmak amacıyla devreye soktuğu sansür yasası ile zaten kamusal alanda eleştirilmesi zor olan iktidar mensuplarını eleştirmek artık iyice imkansız bir hale geldi.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir görselde bu iki duruma dikkat çekildi. Ecevit’e yazar kasanın fırlatıldığı anın fotoğrafıyla birlikte, “Hey yavrum hey! 20 yıl önce esnafken yazar kasa atabiliyordun, şimdi sosyal medyadan mesaj bile atamıyorsun.” notu düşüldü.



“ECEVİT’İ ÖZLÜYORUM"
2001 ekonomik krizinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, 2019 yılında verdiği röportajda, “Ben o gün yazarkasayı fırlatırken de kendisine Sayın Başbakanım diye hitap etmiştim. Türkiye benim evimdi ve ben babama durumumu izah etmek istemiştim. Sonrasında elini öptüm ve barıştık, görüşmelerimiz oldu, iş noktasında yardımcı oldu. Ben o dönem Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e de telgraf çekmiştim, bu krizin sorumlusu biz değiliz, derdimize bir çare bulun demiştim. Şu an Ecevit’i andığım zaman tüylerim diken diken oluyor, gözlerim buğulanıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum Ecevit’i özledim, en az 20 defa da mezarını ziyaret ettim.” dedi.

“ŞU AN BÖYLE BİR EYLEM YAPILAMAZ”
Çakmak, şu an bu şekilde bir eylemi gerçekleştirebilir miydiniz sorusuna da, “Mümkün değil” cevabını verdi. “Bir şey bir defa yapılır, mücadelem devam ediyor, Şu anda emekliyim ve emeklilik hakları için mücadele ediyorum.” ifadelerini kullandı.

yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

HUKUK OKUMADIKSA
21.10.2022 13:45
Hakim Partiden "EGEMEN PARTİ" ye doğru. Siyaset Bilimi öyle tanımlıyor.  
 
Abbas
21.10.2022 13:08
O zaman başbakanlığın kapısına gidiliyordu, şimdi külleyenin yanındaki koca 5 şeritli yolun karşısında bile durup, kendi yakamıyorsun, kokusu Külliyeye gider diye, nereden nereye?  
 
Tekin Ertürk
21.10.2022 13:07
Umarım MÜSLÜMAN akp ve mhp seçmeni gerçekleri görür ve ilk seçimde ona göre oy verir. Ulan bugün bile akp birinci parti be. Hiçbir şey yapamıyorsanız, Ahzap suresinden başlayıp Yüce Kuran'ı okuyun.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
2
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
5
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
6
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
7
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle mücadele ediyor
﻿Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle mücadele ediyor
﻿Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü kanserle mücadele ediyor
﻿‘Sen yaşlısın yapamazsın’ demek yaşlılara büyük hasar veriyor. Uzmanı açıkladı
﻿‘Sen yaşlısın yapamazsın’ demek yaşlılara büyük hasar veriyor. Uzmanı açıkladı
﻿‘Sen yaşlısın yapamazsın’ demek yaşlılara büyük hasar veriyor. Uzmanı açıkladı
﻿Kardeşini bijon anahtarıyla dövdü
﻿Kardeşini bijon anahtarıyla dövdü
﻿Kardeşini bijon anahtarıyla dövdü
﻿İstanbul Halk Ekmek işçi alacak
﻿İstanbul Halk Ekmek işçi alacak
﻿İstanbul Halk Ekmek işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.