Yılın paylaşımı: 20 yıl önce yazar kasa atabiliyordun şimdi mesaj bile atamıyorsun. N’abeeer

2001 krizinde “Başbakanım ben bir esnafım” diyerek yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, o günlerin simge ismi olmuştu. Yaptığı protestoyla ekonomik dar boğaza dikkat çeken adam bu günlerde sık sık akıllara geliyor.



ŞİMDİ SOSYAL MEDYADAN MESAJ BİLE ATAMIYORSUN

2022 yılında ise AKP iktidarının muhalif medyayı susturmak amacıyla devreye soktuğu sansür yasası ile zaten kamusal alanda eleştirilmesi zor olan iktidar mensuplarını eleştirmek artık iyice imkansız bir hale geldi.



Sosyal medyada dolaşıma giren bir görselde bu iki duruma dikkat çekildi. Ecevit’e yazar kasanın fırlatıldığı anın fotoğrafıyla birlikte, “Hey yavrum hey! 20 yıl önce esnafken yazar kasa atabiliyordun, şimdi sosyal medyadan mesaj bile atamıyorsun.” notu düşüldü.







“ECEVİT’İ ÖZLÜYORUM"

2001 ekonomik krizinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, 2019 yılında verdiği röportajda, “Ben o gün yazarkasayı fırlatırken de kendisine Sayın Başbakanım diye hitap etmiştim. Türkiye benim evimdi ve ben babama durumumu izah etmek istemiştim. Sonrasında elini öptüm ve barıştık, görüşmelerimiz oldu, iş noktasında yardımcı oldu. Ben o dönem Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e de telgraf çekmiştim, bu krizin sorumlusu biz değiliz, derdimize bir çare bulun demiştim. Şu an Ecevit’i andığım zaman tüylerim diken diken oluyor, gözlerim buğulanıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum Ecevit’i özledim, en az 20 defa da mezarını ziyaret ettim.” dedi.



“ŞU AN BÖYLE BİR EYLEM YAPILAMAZ”

Çakmak, şu an bu şekilde bir eylemi gerçekleştirebilir miydiniz sorusuna da, “Mümkün değil” cevabını verdi. “Bir şey bir defa yapılır, mücadelem devam ediyor, Şu anda emekliyim ve emeklilik hakları için mücadele ediyorum.” ifadelerini kullandı.



