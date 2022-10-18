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Son Dakika... CHP Sansür Yasası'nı AYM’ye taşıdı

CHP, kamuoyunda 'Sansür Yasası' olarak bilinen ve Meclis'ten geçen dezenformasyon yasasının 29. Maddesini AYM'ye taşıdı...

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:17
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Son Dakika... CHP Sansür Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı

Son Dakika... CHP Sansür Yasası'nı AYM’ye taşıdı
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CHP, "Sansür Yasası"nın hapis cezası öngören “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu” ile ilgili maddesinin yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP, Sansür Yasası’nın 29. Maddesinin iptal edilmesini istedi.

"KENDİ YALANLARINI GERÇEK GİBİ SUNMAK YASASIDIR"

AYM’ye başvuru sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şunları söyledi:

"Bu bir Stalin yasasıdır. Bu yasa muhalefeti, medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Yüksek mahkemenin kararı var. 153'e ve kararın bağlayıcılığına aykırı. 29. madde ile ilgili başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması bakımından bir an önce ele alınmasını yüce mahkemeden talep ediyorum. Bu kanun, Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez, kategori dışında tutar.”

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