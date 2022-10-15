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Sansür yasasında herkesin gözünden kaçan ayrıntı: Hepsi çekilebilir

AKP-MHP oylarıyla Meclis’ten geçen “sansür yasasında” yer alan 34. madde, sosyal medya devlerinin Türkiye’den çekilmesiyle sonuçlanabilir.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 10:58
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Hepsi çekilebilir: Sansür yasasında herkesin gözünden kaçan ayrıntı

Sansür yasasında herkesin gözünden kaçan ayrıntı: Hepsi çekilebilir
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Türkiye’de 2023 seçimleri öncesi muhalif medyayı susturmaya yönelik çıkarılan sansür yasası, Cumhur İttifakı’nın oylarıyla TBMM’den geçti. 1 Nisan’da yasalaşacak olan söz konusu yasa, basın özgürlüğüne yönelik vahim maddeler barındırıyor.

Yasada en çok konuşulan madde "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini" öngören 29. madde olurken 34. maddenin de 29. maddeden aşağı kalır bir yanı yok.



TWITTER 150 MİLYON DOLAR CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR
Söz konusu maddenin 20. bendi şöyle: “Bu maddenin altıncı, yedinci, onüçüncü, onaltıncı, onsekizinci ve ondokuzuncu fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı ve Başkan tarafından bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde üçüne kadar idari para cezası verilebilir."

Yani özetle 34. maddenin 20. bendine göre kurallara uyulmadığı takdirde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, söz konusu sosyal ağ kuruluşuna küresel cirosunun yüzde 3’ü kadar para cezası kesebilecek. Twitter için bu rakam 150 milyon dolar ederken bu ceza ödeme riski ile karşı karşıya kalmak istemeyen sosyal medya devleri, Türkiye'den tamamen çekilebilir. Zira yasada reklam alamama, band genişliğini daraltma, para hareketlerini durdurma gibi birçok ceza mevcut

yenicaggazetesi.com.tr

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vatandaş
15.10.2022 11:01
iran kazanmayaçalışıyor biz kaybetmeye ilginç!  
 
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