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200 TL ile 125 dolar alınabiliyordu. Peki ya şimdi. Uygulanan yanlış ekonomi politikaları sonucunun bir eseri

Uygulanan yanlış ekonomi politikalarının eseri ortaya çıktı. Piyasada dolaşımda olan en büyük banknot olan 200 liranın değeri hızla düştü. 200 lira tedavüle girdiğinde 125 dolar alınabiliyordu. Bugün ise sadece 10,6 dolar alınabiliyor.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:34
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200 TL ile 125 dolar alınabiliyordu. Peki ya şimdi

200 TL ile 125 dolar alınabiliyordu. Peki ya şimdi. Uygulanan yanlış ekonomi politikaları sonucunun bir eseri
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Küresel çapta artan faiz oranları, dünya genelinde bol para döneminin sonuna yaklaşıldığına işaret ederken, emsallerinin aksine heterodoks politikaları benimseyen Türkiye’de dolaşımdaki para miktarı her geçen gün artıyor.

Mevcut küresel ortamda yükselen enflasyon karşısında önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını agresif bir şekilde artırması, para arzının da kısılması anlamına geliyor.

Ancak Türkiye’de AK Parti iktidarı tam tersi bir program izliyor. Bu durum TL’nin alım gücünü günden güne eritirken, piyasadaki en büyük banknot olan 200 TL’nin de miktarının artmasına neden oluyor. Ocak 2009’da dolaşımda 1,77 milyar TL’lik 8,8 milyon adet 200 TL banknot vardı.

REKOR SEVİYEDE

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Aralık 2022 sonu itibarıyla 2021 sonuna kıyasla tedavüldeki “200 TL”lik banknot sayısı yüzde 104 artarak 966 milyon 978 bin adede çıktı.

Verilere göre piyasada tam 193 Milyar 335 milyon 560 bin liralık 200’lük banknot bulunuyor. Bankamatikten para çeken vatandaşlar gıcır gıcır 200 liraları seri halde elini alıyor.

200 TL DEĞER KAYBETTİ

Enflasyonun 20 yılın zirvesine çıkması ile TL'nin de alım gücü eriyince tedavüldeki en büyük banknot olan 200 lira da hızla değer yitirdi.

En büyük banknot olan 200 lirayla tedavüle girdiğinde ortalama 1.6 TL olan kurla 125 dolar ya da 4.8 gram altın alınabiliyordu.

Bugün ise 18.8 liralık dolar kuruyla 200 lira ile sadece 10.6 dolar alınabiliyor.

Bir gram altın alabilmek için ise 5 adet 200’lük banknota ve 144 liraya ihtiyaç var.

 

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Sokrates
13.01.2023 17:41
Bunu akp ve mhp seçmeni de bilmeli. Anketlerde birinci parti yine akp. Neden? bunun nedeni ne? Ahzab 37 50 51, Muhammed 15. ve Nebe 33 ve 34. ayetlerini okumamak. Yüce Kuran okunmalı.  
 
Millet
13.01.2023 17:39
Evet doğru unutmayın Onuda başaran Erdoğan dı ama siz yine ekonomi kötü diyordunuz.Neler oldu darbe,pandemi,Karabağ, Rusya Ukrayna savaşı,Suriye,ırak,Akdeniz,ambargolar  
 
Kadir
13.01.2023 17:37
Reyisin dahiyane nas var nass politikasının eseri  
 
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