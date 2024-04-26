Ergin Ataman'ın tehdit edildiği görüntüler ortaya çıktı. Maç sonu koridorda akıl almaz hareket

Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos'un, THY EuroLeague play-off serisi ikinci maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 yendiği ve seriyi 1-1'e getirdiği maç sonrası yaşanan skandal dünya gündeminde.

THY Euroleague çeyrek final serisinin ikinci maçında Panathinaikos, evinde Maccabi'yi adeta bozguna uğrattı.

Maç sonrası, Panathinaikos'un Türk baş antrenörü Ergin Ataman'ın, kendisine yönelik ciddi tehditler içeren sözleri kamuoyuyla paylaşması gündeme bomba gibi düştü.

Oldukça gergin geçen mücadelenin tansiyonu, soyunma odası koridorlarında da hissedildi.

Ataman, yaşanan olaylarla ilgili olarak tehdit edildiğini açıkladı.

Ergin Ataman kendisine "Maccabi'nin teknik ekibinden biri 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin" ifadelerinin kullanıldığı söyledi.

Ataman basın toplantısında oldukça sinirli bir şekilde, "Ben bir Türk vatandaşıyım, bana zarar veremezsiniz!" ifadelerini kullandı.

İşte Ataman'ın sözleri:

Ben Ergin Ataman'ım, Panathinaikos'un ve Türkiye Milli Takımı'nın antrenörüyüm. Türk vatandaşıyım ve bana hiçbir şey yapamazsınız."

ATAMAN'A TEHDİT VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Maç sonu OAKA Salonu'na giren yabancı bir kişinini Ataman'a tehditler savurduğu görüntüler kameraya yansıdı.

Akreditasyonu olmayan saldırganın içeri nasıl alındığı konusunda inceleme başlatıldığı öğrenildi.