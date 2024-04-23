TBMM arşivinden ilk 23 nisan kutlamaları

Kaynak: AA
TBMM arşivinden ilk 23 nisan kutlamaları
Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 1921’deki ilk kutlamalarına dair fotoğrafları arşivden çıktı.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk çocuklara 23 Nisan’ı armağan etti. 1921’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Tüm çocuklara bugünü armağana eden Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni de bugün yani 23 Nisan 1921’de açtı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde büyük özenle muhafaza edilen görseller de ortaya çıktı. 23 Nisan 97 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor.

Bayramın adı 1983'te yapılan değişiklikle "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

İşte TBMM’de yıllardır arşivlenen ilk 23 Nisan’dan kutlama görselleri:

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