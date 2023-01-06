Tuba Ünsal Berlin'den ev arıyor. 250 bin Euro bütçe ayırdı

Oyuncu Tuba Ünsal, Almanya'da yeni bir ev almak için 250 bin Euro bütçe ayırdı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, şimdi Berlin’de ev almak için kolları sıvadı. Aldığım bilgilere göre bu, Tuba Ünsal’ın Almanya’nın başkentindeki ikinci evi olacak.

Berlin’in kültür-sanat çevresini çok seven Ünsal’ın yeni gelen oyunları ve müzikalleri izlemek için Almanya’ya gittiği biliniyor. Beş yıl önce burada bir ev alan oyuncunun aslında gönlünden geçenin, Berlin’de tiyatro kurmak olduğunu da öğrendim.

Çocuklarıyla gidip, uzun süreli kalmak için yeni bir eve yatırım yapmak isteyen Tuba Ünsal’ın bunun için 250 bin Euro ayırdığı da gelen bilgiler arasında...

