28 Şubat Kumpas Davası’nda belgelerin sahte olduğu kanıtlandı. Beraat kararını bozup cezayı onayan daire de lağvedildi

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 28 Şubat hükümlüsü eski 1.Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın cezaevinden gönderdiği mektubu köşesine taşıdı.

Çetin Doğan, yazdığı mektupta ‘Yargıtay kararında söz konusu edilen diğer kurumlarla yazışmalar, hukukiliği konusunda tartışma bulunmayan yazılı delillerle, beyan delilleri, dava dosyasında bulunmadığını’ söyleyerek kararı kaleme alanların bu iddiaları TSK aleyhine yapılan kumpaslardan derlemiş olabileceğini ifade etti.

Doğan, “CD5'te yer alan dijital belgelerin sahteliğini de bilirkişi raporları kanıtladı” sözlerini de aktardı.

Çetin Doğan, kanıt olarak sunulan sahte belgelerin üzerinde “Evrak Güvenlik Numarasıyla” kaşelenmesinin belgelerin sahteliğini ortaya koyduğunu belirtti. Çünkü Genelkurmay mahreçli gizlilik taşıyan belgelerin numaratör olarak kaşelenmesine 5 Kasım 2002 yılında başlandı. Ancak, kanıt olarak sunulan CD5’e kayıtlı belgeler 1997 yılına ait.

Doğan, kumpas davasının en temel yanlışına da dikkat çekti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, 31 Mart 2015 tarihinde bütün sanıklar için beraat kararı verildiğini ancak bu kararın mahkemenin savcısı tarafından değil yukarıdan alınan talimatla İstanbul Başsavcı Vekili tarafından temyiz edildiğini dile getirdi.

Mektupta, temyiz dosyasının altı yılı aşkın süre sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021 tarihinde Çetin Doğan dahil 7 kişi için bozma kararı yayımlandığı aktarıldı.

Doğan, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde yeni oluşturulan heyet ile 2021 yılında 2 iddianame yayımlanmasının ardından lağvedildiğini bütün dosyaların Yargıtay 3.Ceza Dairesi’ne devredildiğine dikkat çekti.

“Görevini tamamladıktan sonra” lağvedilen Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yayımladığı diğer karar ise (30 Haziran 2021) 28 Şubat Kumpas Davası'na ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı on dört emekli subay için onaması.