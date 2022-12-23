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  • 28 Şubat Kumpas Davası’nda belgelerin sahte olduğu kanıtlandı. Beraat kararını bozup cezayı onayan daire de lağvedildi

28 Şubat Kumpas Davası’nda belgelerin sahte olduğu kanıtlandı. Beraat kararını bozup cezayı onayan daire de lağvedildi

28 Şubat Kumpas Davası’nda CD5 olarak sunulan “delilde” belgelerin sahte olduğu bilirkişi raporları tarafından kanıtlandı. 2021 yılında 6 yıl önce verilen beraat kararını bozup yerel mahkemenin verdiği cezayı onayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise lağvedildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:14
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28 Şubat Kumpas Davası’nda belgelerin sahte olduğu kanıtlandı. Çetin Doğan cezaevinden mektup yazdı

28 Şubat Kumpas Davası’nda belgelerin sahte olduğu kanıtlandı. Beraat kararını bozup cezayı onayan daire de lağvedildi
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Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 28 Şubat hükümlüsü eski 1.Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın cezaevinden gönderdiği mektubu köşesine taşıdı.

Çetin Doğan, yazdığı mektupta ‘Yargıtay kararında söz konusu edilen diğer kurumlarla yazışmalar, hukukiliği konusunda tartışma bulunmayan yazılı delillerle, beyan delilleri, dava dosyasında bulunmadığını’ söyleyerek kararı kaleme alanların bu iddiaları TSK aleyhine yapılan kumpaslardan derlemiş olabileceğini ifade etti.

Doğan, “CD5'te yer alan dijital belgelerin sahteliğini de bilirkişi raporları kanıtladı” sözlerini de aktardı.

Çetin Doğan, kanıt olarak sunulan sahte belgelerin üzerinde “Evrak Güvenlik Numarasıyla” kaşelenmesinin belgelerin sahteliğini ortaya koyduğunu belirtti. Çünkü Genelkurmay mahreçli gizlilik taşıyan belgelerin numaratör olarak kaşelenmesine 5 Kasım 2002 yılında başlandı. Ancak, kanıt olarak sunulan CD5’e kayıtlı belgeler 1997 yılına ait.

Doğan, kumpas davasının en temel yanlışına da dikkat çekti. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, 31 Mart 2015 tarihinde bütün sanıklar için beraat kararı verildiğini ancak bu kararın mahkemenin savcısı tarafından değil yukarıdan alınan talimatla İstanbul Başsavcı Vekili tarafından temyiz edildiğini dile getirdi.

Mektupta, temyiz dosyasının altı yılı aşkın süre sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021 tarihinde Çetin Doğan dahil 7 kişi için bozma kararı yayımlandığı aktarıldı.

Doğan, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde yeni oluşturulan heyet ile 2021 yılında 2 iddianame yayımlanmasının ardından lağvedildiğini bütün dosyaların Yargıtay 3.Ceza Dairesi’ne devredildiğine dikkat çekti.

“Görevini tamamladıktan sonra” lağvedilen Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yayımladığı diğer karar ise (30 Haziran 2021) 28 Şubat Kumpas Davası'na ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı on dört emekli subay için onaması.

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Hasap var
23.12.2022 12:49
Bunların vebali kime ait ALLAH biliyor cezasını hem bu hayatta hemde airette verecek sucu olanlar  
 
Sedat SAVCI
23.12.2022 12:38
Kemalist düşünce düşmanı Kapitalizm ve BOP un uyarladığı tiyatro .,AdınınFETÖ koydukları oluşumun devamının uyarladığı Hacivat&Karagöz oyunu  
 
eskisi de kötüydü şimdi de başka türlü kötü.
23.12.2022 12:33
İfrat tefrit. 1990 lara kadar karakola girdiğinde dayak yemeden çıkamıyordun. üniversite öğrenci yurdunda kalıyorum kimliğimi almadan dışarı çıkmışım polis önümü kesti salmak için rüşvet istedi.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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