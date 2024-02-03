3 DEM ve SARAY

DEMirtaş Selahattin, DEMirtaş Başak ve DEM arasında nasıl bir bağ var?

Bu bağın kurulması için SARAY hangi siyasi kulisleri kapalı kapılar arkasında yürütüyor?

Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesi DEM Partisi adını DEMirtaş soyadından esinlenerek mi aldı?

Bilemem perde arkasını ama bu kadar tesadüf de elbette akıllara doğal olarak bu soruyu getiriyor.

Gelelim DEM ve Demirtaş çiftinin ilişkilerine.

Başak Demirtaş şu açıklamayı yaptı:

-“İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz.”

Düşünebilirim değil de “düşünebiliriz” şeklinde ifade edilen çoğul vurgu eminim eşi Selahattin Demirtaş’ı işaret ediyor.

Haklı elbette eşi ile birlikte karar verecek.

Ancak bu dikkatli açıklamasında bazı siyasi mesajlar da var.

Örneğin, “demokrasi ve toplumsal barış” ifadesi ile ne kastediliyor?

31 Mart yerel seçimi için AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Partisi arasındaki görüşmelere ilişkin bir mesaj mı?

Başak Demirtaş’ın İstanbul Belediye Başkanlığı için adaylığı kime yarar?

Elbette Erdoğan’a. Yani Erdoğan’ın adayı Murat Kurum’a büyük destek anlamına gelir.

Bu adaylık karşılığında Selahattin Demirtaş’ın yerel seçim sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması mı sağlanacak?

Başak Demirtaş’ın İstanbul Belediye Başkanlığı için adaylığı kime zarar verir?

Ekrem İmamoğlu’na…

Hele hele DEM’in Ankara’da da aday çıkarması Mansur Yavaş’ın seçimini zorlaştırır mı? Evet

Erdoğan için çifte kavrulmuş lokum olur.

DEM açısından elbette bir siyasi talep daha var Erdoğan’ın masasına konuluyor.

Doğu ve Güneydoğu’da seçilecek DEM’li belediye başkanlarının görevden alınıp kayyum atanmayacağı güvencesi.

Sarayın her türlü entrika ve kumpas yapacağını iyi bilen DEM şu talepte bulunuyor;

“Anlaşmayı yazılı yapalım…”

Henüz bu teklif sarayla pazarlık aşamasında.

Ve DEM’lilerin ve DEM’irtaş ailesinin ikinci hamlesi yerel seçim sonrası 2028’de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iddialı hazırlanmak için şöyle gelir:

DEM Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş…

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Başak Demirtaş’ın İstanbul Belediye Başkan adaylığı için şöyle dedi:

-“Başak Hanım, muhtemel adaylar adasında en güçlü adayımızdır. Biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz."

Aday güçlü, Erdoğan ile pazarlıklar bu açıdan elbette taviz verme aşaması doğuruyor.

Dikkat ederseniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli artık Anayasa Mahkemesi’nden, “HDP kapatılsın” diye talepte bulunmuyor.

DEM -Başak Demirtaş- Erdoğan ilişkileri konusunu ise görmezden, duymazdan geliyor Devlet Bahçeli…

Erdoğan var ya Erdoğan, İstanbul’u kazanmak için daha çok adımlar atar.

2019’daki Öcalan mektubu ve Osman Öcalan’ın TRT’ye canlı yayına çıkartılması gibi adımlara ihtiyacı var güçlü aday İmamoğlu karşısında.

Bir de bakarsınız ki TRT terörist başı Karayılan ile de canlı yayın yapıyor…