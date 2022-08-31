Orhan Uğuroğlu Harp Okulu mezuniyetine katılan Erdoğan’ın kimlere teşekkür etmeyi unuttuğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerine katıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan; “Deniz Harp Okulumuzdan mezun olan 269 Türk ve 6 misafir öğrencimiz ile Hava Harp Okulumuzdan mezun olan 273 Türk ve 13 misafir öğrencimizi tebrik ediyorum. Evlatlarımızı yetiştirerek ordumuzun saflarına katılmalarını sağlayan ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu Erdoğan’ın bu paylaşımına yanıt verdi.

“ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR YOK MU”

Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayan Uğuroğlu; “Yetiştiren öğretmenlere teşekkür yok mu Sayın Cumhurbaşkanı?” dedi

İşte o paylaşım: