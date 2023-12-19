Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla 3. sırada bitiren temsilcimiz Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Son 16 play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ORANI AÇIKLANDI
Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımların şampiyonluk ihtimallerini hesapladı.
LIVERPOOL FAVORİ
Kupanın favorisi Liverpool olarak gösterilirken, şampiyonluk şansının yüzde 37 olarak açıklandı.
Galatasaray'ın oranı ise şaşırttı. Sarı-kırmızılı ekibe yüzde 1 şans verildi.
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