Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı
Euro Club Index, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşen temsilcimiz Galatasaray'ın kupayı kazanma ihtimalini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla 3. sırada bitiren temsilcimiz Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Son 16 play-off turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

aa-20231212-33169259-33169258-copenhagen-v-galatasaray-uefa-champions-league.jpg

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ORANI AÇIKLANDI
Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımların şampiyonluk ihtimallerini hesapladı.

LIVERPOOL FAVORİ
Kupanın favorisi Liverpool olarak gösterilirken, şampiyonluk şansının yüzde 37 olarak açıklandı.

Galatasaray'ın oranı ise şaşırttı. Sarı-kırmızılı ekibe yüzde 1 şans verildi.

İlgili Haberler
30 bin kişinin izlediği derbide sadece 4 polis görev yaptı. Galatasaray taraftarı o anları kaydetti
Burak Elmas FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü böyle savundu. 'Galatasaray’a çok büyük hizmet ettiğini biliyorum'
Fenerbahçe şampiyonluk tahmininde Galatasaray’ı geçti
Chelsea Galatasaray için İstanbul’a geliyor
Galatasaray için transfer açıklaması. Okan Buruk törende konuştu
Sparta Prag'ın yıldızından Galatasaray itirafı
THY Prag biletlerini 56 bin 700 TL yaptı. Galatasaray taraftarı isyan etti
Son Haberler
Kurye ölümünün seyrini değiştirecek görüntü. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu neden sağa kırdı? Gündem
Kurye ölümünün seyrini değiştirecek görüntü. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu neden sağa kırdı?
Trabzonspor'un İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Trabzonspor'un İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu
Ergene Nehri taştı yüzlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı Gündem
Ergene Nehri taştı yüzlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı
Mete Kalkavan Varan Turizm gibi gitti Banderas gibi geldi. Başakşehir Sivas maçına 2 penaltıyla damga vurdu. Volkan Aliakar yazdı Spor
Mete Kalkavan Varan Turizm gibi gitti Banderas gibi geldi. Başakşehir Sivas maçına 2 penaltıyla damga vurdu. Volkan Aliakar yazdı
Eskişehir’de iki işçi servisi çarpıştı. Çok sayıda yaralı var Gündem
Eskişehir’de iki işçi servisi çarpıştı. Çok sayıda yaralı var
Yıldız Tilbe yoğun bakıma kaldırıldığı iddiasını yanıtladı Magazin
Yıldız Tilbe yoğun bakıma kaldırıldığı iddiasını yanıtladı