'Asker Bülent' ve gazi Osman Çakmak Sivasspor'un başarısı için birleşti

EMS Yapı Sivasspor’un teknik heyetinde yer alan yardımcı antrenör Osman Çakmak, “Asker Bülent” lakaplı teknik direktör Bülent Uygun ile birlikte kırmızı-beyazlı takımın başarısı için çalışıyor.

Çakmak, Ampute Futbol Milli Takımı’nda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarılı bir kariyer geçirdi. Çakmak, Sivasspor ile yeni bir maceraya başladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, AA’ya yaptığı açıklamada, uzun yıllar sonra Sivas’a ve Sivasspor’a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. Uygun, teknik ekibine Osman Çakmak’ı katmaktan gurur duyduğunu söyledi. Uygun, “Osman Çakmak hocamız, vatanı ve milleti için ayağını vermiş bir gazimizdir. Bizim için çok kıymetli ve önemliydi. Teknik direktörlük yapmaya başlaması sürecinde ona eğitimler sunduk.” dedi.

''O BİZİM GURURUMUZ''

Uygun, Çakmak’ın Ampute Milli Takımı’nda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluklar kazandığını hatırlattı. Uygun, şöyle devam etti:

“Kendisi teknik direktörlüğü başkasına bırakmıştı ve boşta kalmıştı. Ekibimizde olmasının hem kendisine hem de bize çok büyük fayda getireceğini düşünüyoruz. O bizim gururumuz. Osman hocamız, yüreği, bilgisi, çalışkanlığı ve başarıları ile tek başına takım yönetecek seviyeye geldi. Onu çok seviyoruz. Bizim için çok özel ve değerli bir hocadır. Bizimle birlikte çok mutlu ve keyifli olduğunu görüyoruz. Osman Çakmak zaten asker doğdu ve askerde gazi oldu.”

ÇAKMAK: BEN DE GOL ATTIĞIMDA ASKER SELAMI VERİRDİM

Osman Çakmak, küçüklüğünden beri futbol sevgisi olan ve futbolcu olmayı hayal eden birisi olduğunu anlattı.

Küçük yaşlarda bu hayaline ulaşamadığını söyleyen Çakmak, “Askerliğimizi yapalım, gelip hayatımıza devam edelim istemiştik. Ama futbolculuk bu dönemde nasip olmadı.” şeklinde konuştu.

Çakmak, Bülent Uygun’u 1992-1993 yıllarında attığı goller sonrası verdiği asker selamından tanıdığını belirtti. Çakmak, “Ampute futbola gazi olduktan sonra başladım. Ben de gol attığımda asker selamı verirdim. Kimin selamı? 'Asker Bülent’in selamı.” dedi.

Çakmak, Ampute Milli Takımı’nda kaptanlık yaptığı dönemde de Uygun ile sık sık görüştüğünü ifade etti. Çakmak, kırmızı-beyazlı takımın başarısı için Bülent Uygun ile birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Çakmak, Bülent Uygun’a saygı duyduğu bir teknik adam olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bülent hoca vatanını, milletini ve askerleri seven birisidir. Hocamın bana öğrettiklerini ben de takımıma aktardım. Onun sayesinde UEFA B ve C lisanslarını aldım. Sivas’ı çok sevdim. Şu anda hocamın yanındayım, onun talimatlarına uyarak, onun oyun anlayışıyla takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bizim kendimize özgü bir enerjimiz var. Asla kötü bir şey düşünmeyiz. Çünkü biz bir ayak verdik. İki ayağını, babalarını kaybeden çocuklarımız var. Buraya geldiğimden beri takımdaki arkadaşlarla çok güzel diyaloglar kuruyoruz. Takımda harika bir atmosfer var.”