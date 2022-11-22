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  • Sabah 100 euro bozduruyoruz. 1900 TL akşam 20 lira kalmıyor. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz. Bir dürüst gurbetçi daha çık

Sabah 100 euro bozduruyoruz. 1900 TL akşam 20 lira kalmıyor. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz. Bir dürüst gurbetçi daha çıktı

Almanya'da yaşayan ve İstanbul'a gezmeye gelen bir gurbetçinin, sokak röportajında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Gurbetçi vatandaş, "Sabah 100 Euro bozduruyoruz, öyle lüks bir şey de yiyip içmiyoruz genel ihtiyaçlar. Akşam 5 gibi 20 TL kalıyor cebimizde. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz. Almanya'da şu durum olsa kimse hükümeti orada tutmaz." dedi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:38
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Gurbetçinin sözleri: Almanya'da şu durum olsun yemin ediyorum hükümeti yerinde koymaz kimse

Sabah 100 euro bozduruyoruz. 1900 TL akşam 20 lira kalmıyor. Siz buna nasıl dayanıyorsunuz. Bir dürüst gurbetçi daha çıktı
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Sosyal medyada bir sokak röportajında Almanya'dan geldiğini söyleyen gurbetçinin ifadeleri dikkat çekti. 

Gurbetçi, "Ben hayret ediyorum ve durumdan çok memnunsunuz. Almanya'da şu durum olsun yemin ediyorum hükümeti yerinde koymaz kimse. Ya Türkiye'deki insanlar kendilerine bu mağdur durumu hoş görüyor." ifadelerini kullandı.

Almanya’dan geldiğini söyleyen gurbetçi, röportaj esnasında çevredekilere "Siz niye layık görmüyorsunuz arkadaşlar kendinize ya, neyiniz eksik? Avrupa'da yaşayanlardan neyiniz eksik?" diyerek isyan etti. 

"ALMANYA'DA ŞU DURUM OLSUN YEMİN EDİYORUM HÜKÜMETİ YERİNDE KOYMAZ KİMSE"

Türkiye'nin ekonomisine dikkat çeken gurbetçinin ifadeleri şöyle:

"Buraya geliyorum 100 Euro bozduruyorsunuz sabah 8'de, akşam üzeri saat 4 5'te cebinizde kalan 20 TL.  o da kahve içip gezdiğimiz şekilde. Bunu nasıl yapıyor bu insanlar ben hayret ediyorum ve durumdan çok memnunsunuz. Almanya'da şu durum olsun yemin ediyorum hükümeti yerinde koymaz kimse. Ya Türkiye'deki insanlar kendilerine bu mağdur durumu hoş görüyor.

Soruyorum çocuklara, benim çocuğum 5 ülke gezdi, Avusturya'ya Beşiktaş'ın maçına gidiyor, cebimden para ödemedim, devlet parasını veriyor, okul harçlığını ödüyor, izne gelirken izin paramızı veriyor, yani bunlara siz niye layık görmüyorsunuz arkadaşlar kendinize ya, neyiniz eksik? Avrupa'da yaşayanlardan neyiniz eksik?"

 

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Tunas
22.11.2022 15:04
Yoksullar sabr edip(!) cennete gidecek, siyasetçiler ve zenginler cenneti dünyada yaşayacak. Çok zeki olmayan halk oy desteği verip sistemin bu şekilde devamını sağlayacak.  
 
Gulay
22.11.2022 15:03
Cok dogru ayna karnına doyduyna seviniyor  
 
Xl
22.11.2022 14:58
Eeee yanii meeeeeeee  
 
TÜM YORUMLAR (32)
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