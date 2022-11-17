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Selçuk Geçer dolarda her an olabilecek gelişmeyi açıkladı. Dolar almayı ve satmayı düşünenler dikkat

Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, son dolar yorumu ile şaşırttı. İşte doların göreceği rakam.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 13:07
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Dolar almayı ve satmayı düşünenler dikkat. Selçuk Geçer dolarda her an olabilecek gelişmeyi açıkladı

Selçuk Geçer dolarda her an olabilecek gelişmeyi açıkladı. Dolar almayı ve satmayı düşünenler dikkat
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Son dönemde dolar denilince akla gelen ilk isimlerden olan ünlü ekonomist Selçuk Geçer çok konuşulacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Doları olanların yakında takip ettiği Geçer, kişisel Youtube kanalı üzerinden yayınladığı video ile dolar sahibi olanlara seslendi.

'DOLAR ENDEKSİ DÜNYADA DÜŞECEK'

Doların artık daha fazla yükselme şansını olmadığını belirten ünlü ekonomist ABD'de enflasyonun gerileme sinyali vermesini işaret etti. 

Geçer, dolar karşısında diğer para birimlerinin atağa geçeceğini belirterek, ''Dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki ABD'deki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şerh olarak kenarı koyuyorum.

DOLAR 35 LİRAYI GÖRECEK

Dünyada dolar düşecek ama Türkiye'de dolar TK karşısında değer kazanarak 35 liralara her an vurabilir. Bu bugünde olabilir, yarın da olabilir 3 ay sonra da olabilir'' dedi.

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