1999 öncesi sigortalılar dikkat! SGK uzmanı Özgür Erdursun kademeli emeklilik için tarih verdi

Uzun süredir gündemde olan ve birçok vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, yeni düzenlemeler içeren kademeli emeklilik yasası hakkında detayları paylaşarak, yasanın uygulanmaya başlayacağı tarihi açıkladı.

EYT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KADEMELİ EMEKLİLİK FORMÜLÜ

Türkiye'de 1999 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik düzenlemesi, emeklilik için yaş koşulunu getirerek, birçok sigortalının emekliliğini ertelemesine neden oldu. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapıp gerekli prim gün sayısını dolduran fakat yaş haddi sebebiyle emekli olamayanlar, bu reformun olumsuz etkilediği kişiler arasında.

SGK UZMANI ÖZGÜR ERDURSUN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik yasasıyla ilgili sevindirici haberleri sosyal medyada paylaştı. Erdursun, "Kademeli emeklilik yasası çıkabilir, fakat şu anda hükümetin gündeminde bu konu yok. Ancak, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bu konunun gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle 2028 seçim döneminde bu konu daha fazla konuşulacak" şeklinde konuştu.

Erdursun, yasaya dair detayları da şöyle açıkladı: “8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan bir kadın, mevcut yaş şartlarından çok daha erken yaşlarda emekli olabilecek. Örneğin, kadınlar 58 yaşında değil de 46 yaşında, erkekler ise 60 yaşında değil de 48 yaşında emekli olabilir. Bu kademeli sistem, 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 yaş olarak ilerleyecek bir model olarak düşünülebilir.”

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN BEKLENTİLERİ

Erdursun'un son demeçleri, emeklilik yaşında sıkıntı yaşayan vatandaşlar için yeni bir umut kaynağı haline geldi. Yeni düzenlenecek kademeli emeklilik kanunu, bu kişilerin yıllardır süren beklentilerine bir son verme potansiyeline sahip ve ekonomik ile sosyal faydalar sunabilir. Türkiye'nin emeklilik sistemine getirilecek bu yeniliklerin, emeklilikte yaşa takılan bireylerin yanı sıra, genel olarak ülke ekonomisine de katkıda bulunması öngörülüyor.

Bu olumlu gelişmeler ışığında, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların umutları yeşerirken, yasanın detayları ve resmi açıklamaları beklenen dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak.