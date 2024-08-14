Selçuk Geçer'den piyasaları sallayacak uyarı. Bunu yapanın tüm varlıkları anında sıfırlanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer'den piyasaları sallayacak uyarı. Bunu yapanın tüm varlıkları anında sıfırlanacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, milyonlarca yatırımcı için beklenmedik kritik uyarıyı yaparak, yatırımcıların bir anda tüm servetlerini kaybedebileceğini açıkladı.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer ile kripto para piyasasındaki son dalgalanmaları masaya yatırdı.

Bitcoin'in 60 bin dolardan 49 bin dolara kadar sert bir düşüş yaşadığı bu dönemde, İçer, kaldıraçlı işlemlerle yatırım yapanları uyardı.

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BITCOIN'DE SERT DÜŞÜŞ

ABD'de artan resesyon endişeleri ve savaş gerilimi, hem borsa hem de kripto para piyasalarında sert satışlara neden oldu. Özellikle Bitcoin, 60 bin dolardan 49 bin dolara kadar hızlı bir düşüş yaşadı.

Yaşanan bu süreç içerisinde yükselişte olan birçok yatırımcı, yatırımlarında büyük kayıp riskleriyle karşı karşıya kaldı.

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Selçuk Geçer'in canlı yayında yaptığı "Bitcoin hiç sekmedi, farkında mısınız?" sorusuna karşılık olarak Gökalp İçer, yatırımcıları Bitcoin konusunda daha dikkatli olma uyarısını yineledi.

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'BU RİSK HER ZAMAN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI'

İçer, özellikle kaldıraçlı işlemlerde stop-loss emirlerinin kullanılmasının hayati önem taşıdığını belirtti ve “Bu piyasada işlem yaparken, likidite edilme riski her zaman göz önünde bulundurulmalı” dedi.

Yatırımcılara, bu tür volatil dönemlerde dikkatli olmaları ve riski yönetme konusunda daha bilinçli adımlar atmaları gerektiği hatırlatıldı.

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"SİZİN PARANIZI ALIYORLAR"

İçer, pazartesi günü sadece likidite edilen pozisyonların miktarının 1 milyar doları bulduğunu belirterek, bu kayıpların karşı taraftaki şirketler tarafından kâr olarak elde edildiğini vurguladı. "Bu parayı şirketler kazanıyor, likidite ederek sizin paranızı alıyorlar" diyen İçer, yatırımcıların bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizerek yatırımcıların bir anda bütün varlıklarını kaybedebileceği uyarısını yaptı.

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Not: Burada yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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