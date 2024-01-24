54 yaşında teknik direktör olan Azize Ay ilk maçını 9-0 kazandı

Kaynak: DHA
54 yaşında teknik direktör olan Azize Ay ilk maçını 9-0 kazandı
Diyarbakır'da, çocukluk hayali olan futbolculuğa 48 yaşında ulaşan, 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kursunu tamamlayıp antrenör olan Azize Ay, aşçılığı terk edip futbol hayatına odaklandı.

Diyarbakır'da, eskiden aşçılık yapan Azize Ay, çocukluk hayali olan futbolculuğa 48 yaşında kadın futbol takımlarında forma giyerek başladı.

Ay, 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun kursunu bitirip, C lisansı antrenörlük belgesini elde etti. Aşçılığı bırakan Ay, Halk Eğitim Merkezi'nde kız çocuklarına futbol eğitmeye başladı.

Ay, sonrasında yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın teknik sorumlusu olarak görevlendirildi.

TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında Ay'ın çalıştırdığı Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, rakibi Viranşehir Gençliği Kültür ve Spor Kulübü'nü, Kayapınar Talaytepe Tesisleri'nde ağırladı.

Ay'ın takımı, rakibini ilk maçında 9-0 yendi ve sezona galibiyetle başladı.

'HAYALİME ULAŞTIM'

Kadınları spora teşvik ederek önlerini açmayı kendine hedef belirlediğini söyleyen Ay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Futbolcu olmama izin vermediler, ben de karşı koydum. 48 yaşında sahaya çıktım. 6 yıl futbol oynadım. Futbolu bırakınca antrenörlük C lisansını aldım, antrenör oldum. Kadınların, genç kızların önünü açmak için onları sahada izlemek istiyordum. Bunu da başardım. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı antrenörüyüm. Hayalime ulaştım. Şampiyon olup 2'nci Lig'e yükselmek istiyorum. Kızlarımla gururluyum. Buradayım ve mutluyum" dedi.

İlgili Haberler
TFF'den şikeli maç açıklaması: Haberimiz yok bilmiyoruz
TFF’ye 13.30 tepkisi: Bu saatte zor oluyor
Hakemler TFF'ye kızdı sahaya çıkmadı. Bütün maçlar iptal edildi
Erman Toroğlu hayat kadını örneğiyle Mehmet Büyükekşi TFF’sine yüklendi
TFF Başkanı Büyükekşi yeni projesini açıkladı
Son Haberler
İlk cemre ne zaman düşecek? 2024 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Keşfet
İlk cemre ne zaman düşecek? 2024 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?
Borsa güne yükselişle başladı Gündem
Borsa güne yükselişle başladı
TBMM'nin İsveç kararına en çok ABD sevindi. 'Beyaz Saray çok memnun' Gündem
TBMM'nin İsveç kararına en çok ABD sevindi. 'Beyaz Saray çok memnun'
Bit pire tahtakurusu gibi böcekleri öldürüyor. İşte o mucize ot Şifalı Bitkiler
Bit pire tahtakurusu gibi böcekleri öldürüyor. İşte o mucize ot
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler Yaşam
ABD'de yemek yenilebilecek en iyi yerler
Astım ve vereme faydalı ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Astım ve vereme faydalı ot ortaya çıktı
Hükümeti protesto eden çiftçiler hükümet binasının önüne dışkı ve atık döktü. Adamlarda ne özgürlük var Dünya
Hükümeti protesto eden çiftçiler hükümet binasının önüne dışkı ve atık döktü. Adamlarda ne özgürlük var