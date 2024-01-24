54 yaşında teknik direktör olan Azize Ay ilk maçını 9-0 kazandı

Diyarbakır'da, eskiden aşçılık yapan Azize Ay, çocukluk hayali olan futbolculuğa 48 yaşında kadın futbol takımlarında forma giyerek başladı.

Ay, 54 yaşında Türkiye Futbol Federasyonu'nun kursunu bitirip, C lisansı antrenörlük belgesini elde etti. Aşçılığı bırakan Ay, Halk Eğitim Merkezi'nde kız çocuklarına futbol eğitmeye başladı.

Ay, sonrasında yeni kurulan Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'nın teknik sorumlusu olarak görevlendirildi.

TFF Kadınlar Futbol 3'üncü Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında Ay'ın çalıştırdığı Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı, rakibi Viranşehir Gençliği Kültür ve Spor Kulübü'nü, Kayapınar Talaytepe Tesisleri'nde ağırladı.

Ay'ın takımı, rakibini ilk maçında 9-0 yendi ve sezona galibiyetle başladı.

'HAYALİME ULAŞTIM'

Kadınları spora teşvik ederek önlerini açmayı kendine hedef belirlediğini söyleyen Ay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Futbolcu olmama izin vermediler, ben de karşı koydum. 48 yaşında sahaya çıktım. 6 yıl futbol oynadım. Futbolu bırakınca antrenörlük C lisansını aldım, antrenör oldum. Kadınların, genç kızların önünü açmak için onları sahada izlemek istiyordum. Bunu da başardım. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı antrenörüyüm. Hayalime ulaştım. Şampiyon olup 2'nci Lig'e yükselmek istiyorum. Kızlarımla gururluyum. Buradayım ve mutluyum" dedi.